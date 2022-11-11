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Хуситы пригрозили арабской коалиции ожесточенным противостоянием на море - РИА Новости, 11.11.2022
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Хуситы пригрозили арабской коалиции ожесточенным противостоянием на море
Хуситы пригрозили арабской коалиции ожесточенным противостоянием на море - РИА Новости, 11.11.2022
Хуситы пригрозили арабской коалиции ожесточенным противостоянием на море
Правящая на севере Йемена группировка "Ансар Алла" (хуситы) пригрозила ожесточенным противостоянием на море арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T01:01
2022-11-11T01:01
в мире
йемен
сана
саудовская аравия
ансар алла
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ДОХА, 11 ноя - РИА Новости. Правящая на севере Йемена группировка "Ансар Алла" (хуситы) пригрозила ожесточенным противостоянием на море арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которую она обвинила в несерьезном отношении к достижению мира в стране."Агрессоры (арабская коалиция - ред.) не достигли мира в Йемене, несмотря на перемирие, и все еще стремятся реализовать свои амбиции. Ожидаемое противостояние на море может стать одним из самых ожесточенных сражений с коалицией агрессоров", - заявил во время военной церемонии в Сане глава управления военной разведки министерства обороны сформированного хуситами правительства национального спасения Абдалла аль-Хаким. Церемонию транслировал телеканал Al-Masirah.По его словам, вооруженные силы на службе правительства хуситов "озабочены повышением потенциала военно-морских сил".Он пригрозил коалиции, что после двух недавних обстрелов морских портов на востоке и юге страны, которые находятся под контролем правительства и сил коалиции, ее ожидают еще более интенсивные удары по морской инфраструктуре в случае продолжения блокады северного Йемена.На протяжении восьми лет гражданского противостояния в Йемене захватившие власть на севере страны повстанцы-хуситы не прекращают добиваться отмены блокады территорий под их контролем, которые с воздуха, на море и на суше блокируют силы коалиции. Смягчение установленной блокады значится среди их требований для продолжения перемирия в Йемене. Стороны конфликта не смогли договориться о продлении перемирия, которое продолжалось полгода до начала октября, из-за требований хуситов снять ограничения с аэропорта Саны и отдавать им часть доходов от экспорта нефти и газа с подконтрольных правительству территорий.
https://ria.ru/20220831/mid-1813554911.html
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в мире, йемен, сана, саудовская аравия, ансар алла
В мире, Йемен, Сана, Саудовская Аравия, Ансар Алла
01:01 11.11.2022
 
Хуситы пригрозили арабской коалиции ожесточенным противостоянием на море

Хуситы пригрозили арабской коалиции во главе с Эр-Риядом противостоянием на море

© AP Photo / Hani MohammedХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
Хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 11 ноя - РИА Новости. Правящая на севере Йемена группировка "Ансар Алла" (хуситы) пригрозила ожесточенным противостоянием на море арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которую она обвинила в несерьезном отношении к достижению мира в стране.
"Агрессоры (арабская коалиция - ред.) не достигли мира в Йемене, несмотря на перемирие, и все еще стремятся реализовать свои амбиции. Ожидаемое противостояние на море может стать одним из самых ожесточенных сражений с коалицией агрессоров", - заявил во время военной церемонии в Сане глава управления военной разведки министерства обороны сформированного хуситами правительства национального спасения Абдалла аль-Хаким. Церемонию транслировал телеканал Al-Masirah.
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По его словам, вооруженные силы на службе правительства хуситов "озабочены повышением потенциала военно-морских сил".
Он пригрозил коалиции, что после двух недавних обстрелов морских портов на востоке и юге страны, которые находятся под контролем правительства и сил коалиции, ее ожидают еще более интенсивные удары по морской инфраструктуре в случае продолжения блокады северного Йемена.
На протяжении восьми лет гражданского противостояния в Йемене захватившие власть на севере страны повстанцы-хуситы не прекращают добиваться отмены блокады территорий под их контролем, которые с воздуха, на море и на суше блокируют силы коалиции. Смягчение установленной блокады значится среди их требований для продолжения перемирия в Йемене. Стороны конфликта не смогли договориться о продлении перемирия, которое продолжалось полгода до начала октября, из-за требований хуситов снять ограничения с аэропорта Саны и отдавать им часть доходов от экспорта нефти и газа с подконтрольных правительству территорий.
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В миреЙеменСанаСаудовская АравияАнсар Алла
 
 
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