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В Приамурье почти все семьи мобилизованных получили выплаты

В Приамурье почти все семьи мобилизованных получили выплаты - РИА Новости, 11.11.2022

В Приамурье почти все семьи мобилизованных получили выплаты

Почти все семьи мобилизованных в Амурской области получили выплаты на детей и компенсацию расходов на ЖКХ, сообщил глава региона Василий Орлов в ходе прямого... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:34

2022-11-11T11:34

2022-11-11T11:34

амурская область

амурская область

благовещенск

частичная мобилизация в россии

василий орлов (губернатор)

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя – РИА Новости. Почти все семьи мобилизованных в Амурской области получили выплаты на детей и компенсацию расходов на ЖКХ, сообщил глава региона Василий Орлов в ходе прямого эфира в социальных сетях."Амурская область по мобилизации задачи выполнила в полном объеме… В Центры поддержки мобилизованных, которые созданы во всех муниципалитетах, поступило более 1300 обращений. Все эти обращения не остаются без внимания. Мы понимаем, что семьи остались без кормильцев, в регионе действует рад мер для их поддержки. 90% семей уже получили выплаты на детей по 10 тысяч и компенсацию расходов на ЖКХ", - сказал Орлов.Он отметил, что выплаты в 150 тысяч рублей получили 40% мобилизованных, 30% получат в ближайшие 2-3 дня. По оставшимся 30% власти активно работают с министерством обороны. Планируется завершить эту работу в течение следующей недели."До 1 декабря выплатим по 150 тысяч рублей всем мобилизованным", - отметил губернатор.Также во время прямого эфира он ответил на вопросы о ремонте и содержании дорог. На следующий год акцент будет сделан на транзитные сельские дороги. В Благовещенске отремонтируют две улицы: Горького от Лазо до строящегося моста через Зею, а также участок по улице Тепличной, который ведет к новой школе.Кроме того, Орлов отметил, что в этом году в области плохая ситуация по ДТП, выросла смертность на дорогах. Губернатор напомнил, что на Совете округа предложил выделить дополнительное финансирование на обеспечение безопасности на дорогах, в том числе устанавливать больше систем фотовидеофиксации и снижать скоростной режим.Также Орлов отметил, что разрабатывается региональная программа ремонта бань. В этом году строить бани начнут в Екатеринославке, Магдагачах и Ерофее Павловиче.Власти многих субъектов РФ объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной - по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221108/vyplata-1829853471.html

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амурская область

благовещенск

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

амурская область, благовещенск, частичная мобилизация в россии, василий орлов (губернатор), общество