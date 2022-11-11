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Минцифры поддержит продажу "Вымпелкома" - РИА Новости, 11.11.2022
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Минцифры поддержит продажу "Вымпелкома"
Минцифры поддержит продажу "Вымпелкома" - РИА Новости, 11.11.2022
Минцифры поддержит продажу "Вымпелкома"
Минцифры РФ поддержит продажу "Вымпелкома", сделка потребует одобрения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сказал... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:17
2022-11-11T16:41
россия
экономика
вымпелком
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
билайн
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ поддержит продажу "Вымпелкома", сделка потребует одобрения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сказал глава министерства Максут Шадаев в кулуарах форума Finopolis.Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon в начале ноября объявил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России - компании "Вымпелком" (владеет брендом "Билайн") и на данный момент изучает варианты достижения оптимального результата для всех заинтересованных сторон. В пресс-службе "Билайна" РИА Новости сообщили, что не ожидают изменения стратегии компании в случае смены владельца."Конечно", - ответил Шадаев журналистам на вопрос о необходимости заверения сделки в правкомиссии."Мы поддержим ( продажу "Вымпелкома" - ред.). Мы за то, чтобы компания имела все необходимые возможности для того, чтобы работать на российском рынке. Потому что у них же сложная структура владения. И они имеют ограничения по доступу к госзакупкам. Это ограничение, снижение конкуренции. Мы за то, что они приземляются", - добавил глава Минцифры.Позднее Шадаев уточнил, что речь идет об одобрении сделки правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
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россия, экономика, вымпелком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, билайн
Россия, Экономика, ВымпелКом, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Максут Шадаев, Билайн
14:17 11.11.2022 (обновлено: 16:41 11.11.2022)
 
Минцифры поддержит продажу "Вымпелкома"

Шадаев: Минцифры поддержит продажу "Вымпелкома", сделка потребует одобрения комиссии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСим-карта с логотипом "Билайн"
Сим-карта с логотипом Билайн - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сим-карта с логотипом "Билайн". Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ поддержит продажу "Вымпелкома", сделка потребует одобрения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сказал глава министерства Максут Шадаев в кулуарах форума Finopolis.
Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon в начале ноября объявил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России - компании "Вымпелком" (владеет брендом "Билайн") и на данный момент изучает варианты достижения оптимального результата для всех заинтересованных сторон. В пресс-службе "Билайна" РИА Новости сообщили, что не ожидают изменения стратегии компании в случае смены владельца.
"Конечно", - ответил Шадаев журналистам на вопрос о необходимости заверения сделки в правкомиссии.
"Мы поддержим ( продажу "Вымпелкома" - ред.). Мы за то, чтобы компания имела все необходимые возможности для того, чтобы работать на российском рынке. Потому что у них же сложная структура владения. И они имеют ограничения по доступу к госзакупкам. Это ограничение, снижение конкуренции. Мы за то, что они приземляются", - добавил глава Минцифры.
Позднее Шадаев уточнил, что речь идет об одобрении сделки правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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РоссияЭкономикаВымпелКомМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевБилайн
 
 
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