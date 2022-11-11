https://ria.ru/20221111/vympelkom-1830797076.html

Минцифры поддержит продажу "Вымпелкома"

Минцифры поддержит продажу "Вымпелкома" - РИА Новости, 11.11.2022

Минцифры поддержит продажу "Вымпелкома"

Минцифры РФ поддержит продажу "Вымпелкома", сделка потребует одобрения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сказал... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:17

2022-11-11T14:17

2022-11-11T16:41

россия

экономика

вымпелком

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

билайн

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ поддержит продажу "Вымпелкома", сделка потребует одобрения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сказал глава министерства Максут Шадаев в кулуарах форума Finopolis.Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon в начале ноября объявил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России - компании "Вымпелком" (владеет брендом "Билайн") и на данный момент изучает варианты достижения оптимального результата для всех заинтересованных сторон. В пресс-службе "Билайна" РИА Новости сообщили, что не ожидают изменения стратегии компании в случае смены владельца."Конечно", - ответил Шадаев журналистам на вопрос о необходимости заверения сделки в правкомиссии."Мы поддержим ( продажу "Вымпелкома" - ред.). Мы за то, чтобы компания имела все необходимые возможности для того, чтобы работать на российском рынке. Потому что у них же сложная структура владения. И они имеют ограничения по доступу к госзакупкам. Это ограничение, снижение конкуренции. Мы за то, что они приземляются", - добавил глава Минцифры.Позднее Шадаев уточнил, что речь идет об одобрении сделки правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, экономика, вымпелком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, билайн