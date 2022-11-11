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ВТБ и Мосметро презентовали новый сервис оплаты проезда - РИА Новости, 11.11.2022
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ВТБ и Мосметро презентовали новый сервис оплаты проезда
ВТБ и Мосметро презентовали новый сервис оплаты проезда - РИА Новости, 11.11.2022
ВТБ и Мосметро презентовали новый сервис оплаты проезда
ВТБ совместно с Московским метрополитеном на проходящем в Москве форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022 представили новый сервис – оплату... РИА Новости, 11.11.2022
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новости компаний - экономика
втб
московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. ВТБ совместно с Московским метрополитеном на проходящем в Москве форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022 представили новый сервис – оплату проезда по QR-коду с использованием подписки СБП. Он обеспечит быстрый проход пассажиров через турникеты без необходимости покупать билеты, что позволит пассажирам расширить возможности оплаты проезда с помощью смартфонов, сообщает пресс-служба банка."ВТБ оперативно разрабатывает и реализует инновационные платёжные решения для пассажирских перевозок. Помимо банковской карты и Face Pay, проезд в метро теперь можно будет оплачивать с помощью QR-кода. В целом мы считаем дальнейшую разработку методов оплаты товаров и услуг с использованием QR-кода перспективным направлением", – отметил начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов – старший вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов, слова которого цитирует пресс-служба банка.
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новости компаний - экономика, втб, московский метрополитен, москва
Новости компаний - Экономика, ВТБ, Московский метрополитен, Москва
11:23 11.11.2022
 

ВТБ и Мосметро презентовали новый сервис оплаты проезда

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ"
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. ВТБ совместно с Московским метрополитеном на проходящем в Москве форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022 представили новый сервис – оплату проезда по QR-коду с использованием подписки СБП. Он обеспечит быстрый проход пассажиров через турникеты без необходимости покупать билеты, что позволит пассажирам расширить возможности оплаты проезда с помощью смартфонов, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ оперативно разрабатывает и реализует инновационные платёжные решения для пассажирских перевозок. Помимо банковской карты и Face Pay, проезд в метро теперь можно будет оплачивать с помощью QR-кода. В целом мы считаем дальнейшую разработку методов оплаты товаров и услуг с использованием QR-кода перспективным направлением", – отметил начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов – старший вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов, слова которого цитирует пресс-служба банка.
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