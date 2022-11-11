https://ria.ru/20221111/ubiystvo-1830825063.html

В Рыбинске арестовали мужчину, зарезавшего бывшую сожительницу в школе

В Рыбинске арестовали мужчину, зарезавшего бывшую сожительницу в школе - РИА Новости, 11.11.2022

В Рыбинске арестовали мужчину, зарезавшего бывшую сожительницу в школе

Житель Рыбинска помещен под стражу по обвинению в убийстве сотрудницы школы на территории учебного заведения, сообщает СУСК России по Ярославской области. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:09

2022-11-11T15:09

2022-11-11T15:09

происшествия

рыбинск

ярославская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Житель Рыбинска помещен под стражу по обвинению в убийстве сотрудницы школы на территории учебного заведения, сообщает СУСК России по Ярославской области.На прошлой неделе днем в школу в Рыбинске пришел 41-летний мужчина и в ходе конфликта ножом ранил 40-летнюю работницу канцелярии – свою бывшую сожительницу. Она скончалась. Также злоумышленник причинил ранение другой сотруднице школы, находившейся рядом, а затем себе – оба попали в больницу. В администрации Рыбинска уточнили РИА Новости, что детей в школе не было из-за каникул. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве и покушении на убийство."По результатам заседания судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 января 2023 года", - говорится в сообщении.Представитель СУСК уточнила РИА Новости, что до момента ареста мужчина находился в больнице. Сейчас он выписан и по решению суда помещен в СИЗО.В СУСК добавили, что пострадавшая 51-летняя женщина остается в больнице, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.В правительстве Ярославской области ранее рассказали, что нападавшего на территорию школы впустила погибшая. Как пояснял РИА Новости источник в силовых структурах, мужчина пришёл к женщине мириться с тортом и цветами, часа через полтора "что-то пошло не так, и он её убил школьным ножом, которым резали торт".

https://ria.ru/20221026/altay-1827057604.html

https://ria.ru/20221001/ubiiystvo-1820844351.html

рыбинск

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рыбинск, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф)