В Рыбинске арестовали мужчину, зарезавшего бывшую сожительницу в школе
СК сообщил об аресте жителя Рыбинска, обвиняемого в убийстве бывшей сожительницы в школе
Наручники в зале суда. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Житель Рыбинска помещен под стражу по обвинению в убийстве сотрудницы школы на территории учебного заведения, сообщает СУСК России по Ярославской области.
На прошлой неделе днем в школу в Рыбинске пришел 41-летний мужчина и в ходе конфликта ножом ранил 40-летнюю работницу канцелярии – свою бывшую сожительницу. Она скончалась. Также злоумышленник причинил ранение другой сотруднице школы, находившейся рядом, а затем себе – оба попали в больницу. В администрации Рыбинска уточнили РИА Новости, что детей в школе не было из-за каникул. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
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"По результатам заседания судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 января 2023 года", - говорится в сообщении.
Представитель СУСК уточнила РИА Новости, что до момента ареста мужчина находился в больнице. Сейчас он выписан и по решению суда помещен в СИЗО.
В СУСК добавили, что пострадавшая 51-летняя женщина остается в больнице, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
В правительстве Ярославской области ранее рассказали, что нападавшего на территорию школы впустила погибшая. Как пояснял РИА Новости источник в силовых структурах, мужчина пришёл к женщине мириться с тортом и цветами, часа через полтора "что-то пошло не так, и он её убил школьным ножом, которым резали торт".
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