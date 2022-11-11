https://ria.ru/20221111/turtsiya-1830718493.html

Турцию заставили 52 года страдать у дверей Евросоюза, заявил Эрдоган

Турцию заставили 52 года страдать у дверей Евросоюза, заявил Эрдоган - РИА Новости, 11.11.2022

Турцию заставили 52 года страдать у дверей Евросоюза, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал дать в будущем ответ тем, кто более полувека держит его страну "у дверей Евросоюза". РИА Новости, 11.11.2022

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в мире

турция

евросоюз

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 11 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал дать в будущем ответ тем, кто более полувека держит его страну "у дверей Евросоюза"."Нас 52 года заставили страдать у дверей ЕС. Все еще продолжают делать одно и то же. Но мы ответим, когда придет время", — заявил он, выступая на церемонии награждения "Высшим орденом Тюркского мира".Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом (в то время — ЕЭС), а в 1987-м — подала заявку на членство в самом сообществе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.

https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778865989.html

турция

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Кирилл Волков

в мире, турция, евросоюз, реджеп тайип эрдоган