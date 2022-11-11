https://ria.ru/20221111/turtsiya-1830718493.html
Турцию заставили 52 года страдать у дверей Евросоюза, заявил Эрдоган
Турцию заставили 52 года страдать у дверей Евросоюза, заявил Эрдоган - РИА Новости, 11.11.2022
Турцию заставили 52 года страдать у дверей Евросоюза, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал дать в будущем ответ тем, кто более полувека держит его страну "у дверей Евросоюза". РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:16
2022-11-11T11:16
2022-11-11T12:38
в мире
турция
евросоюз
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 11 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал дать в будущем ответ тем, кто более полувека держит его страну "у дверей Евросоюза"."Нас 52 года заставили страдать у дверей ЕС. Все еще продолжают делать одно и то же. Но мы ответим, когда придет время", — заявил он, выступая на церемонии награждения "Высшим орденом Тюркского мира".Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом (в то время — ЕЭС), а в 1987-м — подала заявку на членство в самом сообществе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.
https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778865989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, евросоюз, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Евросоюз, Реджеп Тайип Эрдоган
11:16 11.11.2022 (обновлено: 12:38 11.11.2022)
Турцию заставили 52 года страдать у дверей Евросоюза, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция 52 года ждет у дверей ЕС и даст необходимый ответ, когда придет время