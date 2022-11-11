https://ria.ru/20221111/toplivo-1830963200.html
Байден: спецоперация доказывает необходимость отказа от ископаемого топлива
Байден: спецоперация доказывает необходимость отказа от ископаемого топлива - РИА Новости, 11.11.2022
Байден: спецоперация доказывает необходимость отказа от ископаемого топлива
Президент США Джо Байден заявил, что считает необходимым в свете проводимой РФ спецоперации на Украине как можно скорее обеспечить сокращение зависимости от... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T20:51
2022-11-11T20:51
2022-11-11T20:51
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает необходимым в свете проводимой РФ спецоперации на Украине как можно скорее обеспечить сокращение зависимости от ископаемого топлива в мире.Как отметил Байден, выступая на 27-й климатической конференции под эгидой ООН в египетском Шарм-эш-Шейхе, действия России на Украине "провоцируют волатильность на энергетических рынках и росту инфляции во всем мире"."(Спецоперация РФ) лишь делает еще более срочной необходимость отказа мира от ископаемого топлива. Суть подлинной энергетической безопасности состоит в том, чтобы каждая - подчеркиваю, каждая страна выигрывала от использования чистого и диверсифицированного энергетического будущего", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830826469.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Джо Байден, Россия, Украина, США, ООН
Байден: спецоперация доказывает необходимость отказа от ископаемого топлива
Байден заявил, что спецоперация подчеркивает необходимость отказа от ископаемого топлива