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Байден: спецоперация доказывает необходимость отказа от ископаемого топлива - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/toplivo-1830963200.html
Байден: спецоперация доказывает необходимость отказа от ископаемого топлива
Байден: спецоперация доказывает необходимость отказа от ископаемого топлива - РИА Новости, 11.11.2022
Байден: спецоперация доказывает необходимость отказа от ископаемого топлива
Президент США Джо Байден заявил, что считает необходимым в свете проводимой РФ спецоперации на Украине как можно скорее обеспечить сокращение зависимости от... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T20:51
2022-11-11T20:51
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает необходимым в свете проводимой РФ спецоперации на Украине как можно скорее обеспечить сокращение зависимости от ископаемого топлива в мире.Как отметил Байден, выступая на 27-й климатической конференции под эгидой ООН в египетском Шарм-эш-Шейхе, действия России на Украине "провоцируют волатильность на энергетических рынках и росту инфляции во всем мире"."(Спецоперация РФ) лишь делает еще более срочной необходимость отказа мира от ископаемого топлива. Суть подлинной энергетической безопасности состоит в том, чтобы каждая - подчеркиваю, каждая страна выигрывала от использования чистого и диверсифицированного энергетического будущего", - подчеркнул глава государства.
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в мире, цены на нефть, джо байден, россия, украина, сша, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Джо Байден, Россия, Украина, США, ООН
20:51 11.11.2022
 
Байден: спецоперация доказывает необходимость отказа от ископаемого топлива

Байден заявил, что спецоперация подчеркивает необходимость отказа от ископаемого топлива

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает необходимым в свете проводимой РФ спецоперации на Украине как можно скорее обеспечить сокращение зависимости от ископаемого топлива в мире.
Как отметил Байден, выступая на 27-й климатической конференции под эгидой ООН в египетском Шарм-эш-Шейхе, действия России на Украине "провоцируют волатильность на энергетических рынках и росту инфляции во всем мире".
"(Спецоперация РФ) лишь делает еще более срочной необходимость отказа мира от ископаемого топлива. Суть подлинной энергетической безопасности состоит в том, чтобы каждая - подчеркиваю, каждая страна выигрывала от использования чистого и диверсифицированного энергетического будущего", - подчеркнул глава государства.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьДжо БайденРоссияУкраинаСШАООН
 
 
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