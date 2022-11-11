https://ria.ru/20221111/toplivo-1830963200.html

Байден: спецоперация доказывает необходимость отказа от ископаемого топлива

Байден: спецоперация доказывает необходимость отказа от ископаемого топлива - РИА Новости, 11.11.2022

Байден: спецоперация доказывает необходимость отказа от ископаемого топлива

Президент США Джо Байден заявил, что считает необходимым в свете проводимой РФ спецоперации на Украине как можно скорее обеспечить сокращение зависимости от... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T20:51

2022-11-11T20:51

2022-11-11T20:51

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает необходимым в свете проводимой РФ спецоперации на Украине как можно скорее обеспечить сокращение зависимости от ископаемого топлива в мире.Как отметил Байден, выступая на 27-й климатической конференции под эгидой ООН в египетском Шарм-эш-Шейхе, действия России на Украине "провоцируют волатильность на энергетических рынках и росту инфляции во всем мире"."(Спецоперация РФ) лишь делает еще более срочной необходимость отказа мира от ископаемого топлива. Суть подлинной энергетической безопасности состоит в том, чтобы каждая - подчеркиваю, каждая страна выигрывала от использования чистого и диверсифицированного энергетического будущего", - подчеркнул глава государства.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, джо байден, россия, украина, сша, оон