https://ria.ru/20221111/sud-1830883452.html

Искалечившего младенца жителя Чувашии осудили на 4,5 года колонии

Искалечившего младенца жителя Чувашии осудили на 4,5 года колонии - РИА Новости, 11.11.2022

Искалечившего младенца жителя Чувашии осудили на 4,5 года колонии

Житель Чувашии осужден на 4 года 6 месяцев колонии за жестокость по отношению к грудному ребенку, получившему перелом основания черепа из-за удара по голове за... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:50

2022-11-11T16:50

2022-11-11T17:03

происшествия

здоровье - общество

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дети

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Житель Чувашии осужден на 4 года 6 месяцев колонии за жестокость по отношению к грудному ребенку, получившему перелом основания черепа из-за удара по голове за плач, сообщает прокуратура республики.По данным следственного управления СК РФ по Чувашии, рано утром 5 марта находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, раздраженный плачем 8-месячного сына своей знакомой, нанес ребенку удар рукой по голове. В результате ребенку причинен тяжкий вред здоровью. Как уточняет прокуратура республики, мальчик получил черепно-мозговую травму в форме ушиба головного мозга с переломом свода черепа.Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии)."Обвиняемый, ранее отбывавший лишение свободы за совершение особо тяжкого преступления, вину не признал. Суд, с учетом обстоятельств дела, личности виновного и позиции государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры.

https://ria.ru/20221110/sud-1830568735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), дети