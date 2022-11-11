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Искалечившего младенца жителя Чувашии осудили на 4,5 года колонии - РИА Новости, 11.11.2022
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Искалечившего младенца жителя Чувашии осудили на 4,5 года колонии
Искалечившего младенца жителя Чувашии осудили на 4,5 года колонии - РИА Новости, 11.11.2022
Искалечившего младенца жителя Чувашии осудили на 4,5 года колонии
Житель Чувашии осужден на 4 года 6 месяцев колонии за жестокость по отношению к грудному ребенку, получившему перелом основания черепа из-за удара по голове за... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:50
2022-11-11T17:03
происшествия
здоровье - общество
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Житель Чувашии осужден на 4 года 6 месяцев колонии за жестокость по отношению к грудному ребенку, получившему перелом основания черепа из-за удара по голове за плач, сообщает прокуратура республики.По данным следственного управления СК РФ по Чувашии, рано утром 5 марта находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, раздраженный плачем 8-месячного сына своей знакомой, нанес ребенку удар рукой по голове. В результате ребенку причинен тяжкий вред здоровью. Как уточняет прокуратура республики, мальчик получил черепно-мозговую травму в форме ушиба головного мозга с переломом свода черепа.Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии)."Обвиняемый, ранее отбывавший лишение свободы за совершение особо тяжкого преступления, вину не признал. Суд, с учетом обстоятельств дела, личности виновного и позиции государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры.
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происшествия, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), дети
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дети
16:50 11.11.2022 (обновлено: 17:03 11.11.2022)
 
Искалечившего младенца жителя Чувашии осудили на 4,5 года колонии

Суд приговорил жителя Чувашии, нанесшего тяжкий вред здоровью ребенка, к 4,5 года колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Житель Чувашии осужден на 4 года 6 месяцев колонии за жестокость по отношению к грудному ребенку, получившему перелом основания черепа из-за удара по голове за плач, сообщает прокуратура республики.
По данным следственного управления СК РФ по Чувашии, рано утром 5 марта находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, раздраженный плачем 8-месячного сына своей знакомой, нанес ребенку удар рукой по голове. В результате ребенку причинен тяжкий вред здоровью. Как уточняет прокуратура республики, мальчик получил черепно-мозговую травму в форме ушиба головного мозга с переломом свода черепа.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии).
"Обвиняемый, ранее отбывавший лишение свободы за совершение особо тяжкого преступления, вину не признал. Суд, с учетом обстоятельств дела, личности виновного и позиции государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры.
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