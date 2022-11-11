Рейтинг@Mail.ru
AC: просчет США привел к потере ключевых союзников на юге - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/ssha-1830945803.html
AC: просчет США привел к потере ключевых союзников на юге
AC: просчет США привел к потере ключевых союзников на юге - РИА Новости, 11.11.2022
AC: просчет США привел к потере ключевых союзников на юге
Безразличие США к Латинской Америке привело к образованию вакуума, который заполнился китайскими инвестициями, пишет издание American Conservative. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:25
2022-11-11T19:39
в мире
китай
сша
латинская америка
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786212160_0:4:3071:1731_1920x0_80_0_0_abb489f53cb280147354acc16f0667c7.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Безразличие США к Латинской Америке привело к образованию вакуума, который заполнился китайскими инвестициями, пишет издание American Conservative."Еще одна страна заполнила дыру, оставленную американским безразличием — Китай. Пока США сосредотачивались на войнах за тысячи миль от своих берегов, восточный гигант медленно, но верно распространял свое влияние по всему региону", — говорится в материале.Отмечается, что сейчас Китай вышел в лидеры, обогнав США, в торговле с Аргентиной, Бразилией, Перу и Чили. Пекин инвестирует в их инфраструктуру и промышленность, пояснил автор статьи."Это означает, что США теряют ключевых союзников, которые могли бы помочь им облегчить внутренние проблемы", — заключил он.Раннее администрация бывшего президента Дональда Трампа запустила инициативу America Crece, чтобы конкурировать с китайским проектом "Один пояс, один путь", вложив миллиард долларов в инвестиции в Гватемалу и такую же сумму в Парагвай. Китай, в свою очередь, в течение 20 лет проводит последовательную политику в отношении этого региона.
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830826469.html
https://ria.ru/20221107/braziliya-1829772568.html
китай
сша
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786212160_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da11b620259663f550faae6845b795cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, латинская америка, дональд трамп
В мире, Китай, США, Латинская Америка, Дональд Трамп
19:25 11.11.2022 (обновлено: 19:39 11.11.2022)
 
AC: просчет США привел к потере ключевых союзников на юге

AC: США потеряли ключевых партнеров в Латинской Америке, уступив свое место Китаю

© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Безразличие США к Латинской Америке привело к образованию вакуума, который заполнился китайскими инвестициями, пишет издание American Conservative.
"Еще одна страна заполнила дыру, оставленную американским безразличием — Китай. Пока США сосредотачивались на войнах за тысячи миль от своих берегов, восточный гигант медленно, но верно распространял свое влияние по всему региону", — говорится в материале.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 15:12
GT назвал тревожный знак для США из-за Байдена
Отмечается, что сейчас Китай вышел в лидеры, обогнав США, в торговле с Аргентиной, Бразилией, Перу и Чили. Пекин инвестирует в их инфраструктуру и промышленность, пояснил автор статьи.
"Это означает, что США теряют ключевых союзников, которые могли бы помочь им облегчить внутренние проблемы", — заключил он.
Раннее администрация бывшего президента Дональда Трампа запустила инициативу America Crece, чтобы конкурировать с китайским проектом "Один пояс, один путь", вложив миллиард долларов в инвестиции в Гватемалу и такую же сумму в Парагвай. Китай, в свою очередь, в течение 20 лет проводит последовательную политику в отношении этого региона.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 18:43
Javan: надежды Байдена разобьются о пророссийский фронт в Латинской Америке
 
В миреКитайСШАЛатинская АмерикаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала