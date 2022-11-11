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AC: просчет США привел к потере ключевых союзников на юге
AC: просчет США привел к потере ключевых союзников на юге - РИА Новости, 11.11.2022
AC: просчет США привел к потере ключевых союзников на юге
Безразличие США к Латинской Америке привело к образованию вакуума, который заполнился китайскими инвестициями, пишет издание American Conservative. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:25
2022-11-11T19:25
2022-11-11T19:39
в мире
китай
сша
латинская америка
дональд трамп
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Безразличие США к Латинской Америке привело к образованию вакуума, который заполнился китайскими инвестициями, пишет издание American Conservative."Еще одна страна заполнила дыру, оставленную американским безразличием — Китай. Пока США сосредотачивались на войнах за тысячи миль от своих берегов, восточный гигант медленно, но верно распространял свое влияние по всему региону", — говорится в материале.Отмечается, что сейчас Китай вышел в лидеры, обогнав США, в торговле с Аргентиной, Бразилией, Перу и Чили. Пекин инвестирует в их инфраструктуру и промышленность, пояснил автор статьи."Это означает, что США теряют ключевых союзников, которые могли бы помочь им облегчить внутренние проблемы", — заключил он.Раннее администрация бывшего президента Дональда Трампа запустила инициативу America Crece, чтобы конкурировать с китайским проектом "Один пояс, один путь", вложив миллиард долларов в инвестиции в Гватемалу и такую же сумму в Парагвай. Китай, в свою очередь, в течение 20 лет проводит последовательную политику в отношении этого региона.
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830826469.html
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в мире, китай, сша, латинская америка, дональд трамп
В мире, Китай, США, Латинская Америка, Дональд Трамп
19:25 11.11.2022 (обновлено: 19:39 11.11.2022)
AC: просчет США привел к потере ключевых союзников на юге
AC: США потеряли ключевых партнеров в Латинской Америке, уступив свое место Китаю