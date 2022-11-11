https://ria.ru/20221111/sportkompleks-1830631605.html

В Москве построят первый спорткомплекс по городской программе

В Москве построят первый спорткомплекс по городской программе - РИА Новости, 11.11.2022

В Москве построят первый спорткомплекс по городской программе

Первый спортивный объект в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) построит инвестор в Басманном районе столицы, сообщает... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T07:18

2022-11-11T07:18

2022-11-11T07:27

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

жилье

владислав овчинский

москва

гранель

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Первый спортивный объект в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) построит инвестор в Басманном районе столицы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Спорткомплекс появится на Малой Почтовой улице в Центральном административной округе Москвы. На первом спортивном объекте, возведенном в рамках программы МПТ, смогут смогут работать порядка 70 человек.После сдачи объекта в эксплуатацию застройщик получит льготу при переоформлении земли под строительство в жилом комплексе My Priority Basmanny. До тех пор ему будет предоставлена отсрочка по внесению части платежа за изменение вида разрешенного использования участка, где возводится ЖК, говорится в сообщении."Доступность полноценной инфраструктуры является одним из важных принципов современного комфортного города. Эффективным механизмом для этого служит программа создания мест приложения труда (МПТ). Благодаря ей снижается нагрузка на транспортные сети и уменьшается автомобильный трафик, в результате чего создается качественная городская среда. Так обеспечивается комплексное развитие Москвы в целом и отдельных районов столицы. Социальная значимость проекта очевидна. Прежде всего, компания создает новые рабочие места, а самое главное, предоставляет жителям возможность заниматься спортом и заботиться о своем здоровье", – отметил первый вице-президент ГК "Гранель" Александр Кушнарев.Программа МПТ запущена в столице в 2020 году. Как ожидается, ее реализация поможет решить проблемы маятниковой миграции, снизить трафик и разгрузить общественный транспорт. В программе могут принять участие как застройщики, которые только планируют реализацию своего проекта, так и те, кто уже возводит жилые дома в Москве.

https://ria.ru/20221105/oborudovanie-1829139741.html

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жилье, владислав овчинский, москва, гранель