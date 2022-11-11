Рейтинг@Mail.ru
В Москве построят первый спорткомплекс по городской программе - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20221111/sportkompleks-1830631605.html
В Москве построят первый спорткомплекс по городской программе
В Москве построят первый спорткомплекс по городской программе - РИА Новости, 11.11.2022
В Москве построят первый спорткомплекс по городской программе
Первый спортивный объект в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) построит инвестор в Басманном районе столицы, сообщает... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T07:18
2022-11-11T07:27
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
жилье
владислав овчинский
москва
гранель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829812948_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_3e9c045a9fb7c92ab7609ff5fa5bb7ac.jpg
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Первый спортивный объект в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) построит инвестор в Басманном районе столицы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Спорткомплекс появится на Малой Почтовой улице в Центральном административной округе Москвы. На первом спортивном объекте, возведенном в рамках программы МПТ, смогут смогут работать порядка 70 человек.После сдачи объекта в эксплуатацию застройщик получит льготу при переоформлении земли под строительство в жилом комплексе My Priority Basmanny. До тех пор ему будет предоставлена отсрочка по внесению части платежа за изменение вида разрешенного использования участка, где возводится ЖК, говорится в сообщении."Доступность полноценной инфраструктуры является одним из важных принципов современного комфортного города. Эффективным механизмом для этого служит программа создания мест приложения труда (МПТ). Благодаря ей снижается нагрузка на транспортные сети и уменьшается автомобильный трафик, в результате чего создается качественная городская среда. Так обеспечивается комплексное развитие Москвы в целом и отдельных районов столицы. Социальная значимость проекта очевидна. Прежде всего, компания создает новые рабочие места, а самое главное, предоставляет жителям возможность заниматься спортом и заботиться о своем здоровье", – отметил первый вице-президент ГК "Гранель" Александр Кушнарев.Программа МПТ запущена в столице в 2020 году. Как ожидается, ее реализация поможет решить проблемы маятниковой миграции, снизить трафик и разгрузить общественный транспорт. В программе могут принять участие как застройщики, которые только планируют реализацию своего проекта, так и те, кто уже возводит жилые дома в Москве.
https://ria.ru/20221105/oborudovanie-1829139741.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829812948_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f334e24d4015cc3582c58a1d8d37813d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, владислав овчинский, москва, гранель
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Жилье, Владислав Овчинский, Москва, Гранель
07:18 11.11.2022 (обновлено: 07:27 11.11.2022)
 

В Москве построят первый спорткомплекс по городской программе

© Фото: пресс-служба ДИПП Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
© Фото: пресс-служба ДИПП
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Первый спортивный объект в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) построит инвестор в Басманном районе столицы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Москва продолжает реализацию специальной программы по созданию мест приложения труда. Недавно город подписал соглашение с компанией из структуры ГК "Гранель" о строительстве современного спорткомплекса площадью более трех тысяч квадратных метров в Басманном районе. В реализацию проекта девелопер вложит почти 500 миллионов рублей", – сообщил руководитель департамента Владислав Овчинский.
Спорткомплекс появится на Малой Почтовой улице в Центральном административной округе Москвы. На первом спортивном объекте, возведенном в рамках программы МПТ, смогут смогут работать порядка 70 человек.
После сдачи объекта в эксплуатацию застройщик получит льготу при переоформлении земли под строительство в жилом комплексе My Priority Basmanny. До тех пор ему будет предоставлена отсрочка по внесению части платежа за изменение вида разрешенного использования участка, где возводится ЖК, говорится в сообщении.
"Доступность полноценной инфраструктуры является одним из важных принципов современного комфортного города. Эффективным механизмом для этого служит программа создания мест приложения труда (МПТ). Благодаря ей снижается нагрузка на транспортные сети и уменьшается автомобильный трафик, в результате чего создается качественная городская среда. Так обеспечивается комплексное развитие Москвы в целом и отдельных районов столицы. Социальная значимость проекта очевидна. Прежде всего, компания создает новые рабочие места, а самое главное, предоставляет жителям возможность заниматься спортом и заботиться о своем здоровье", – отметил первый вице-президент ГК "Гранель" Александр Кушнарев.
Программа МПТ запущена в столице в 2020 году. Как ожидается, ее реализация поможет решить проблемы маятниковой миграции, снизить трафик и разгрузить общественный транспорт. В программе могут принять участие как застройщики, которые только планируют реализацию своего проекта, так и те, кто уже возводит жилые дома в Москве.
Работник Московского нефтеперерабатывающего завода Газпром нефть в Капотне - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 09:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
На МНПЗ поставили российское оборудование для модернизации производства
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЖильеВладислав ОвчинскийМоскваГранель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала