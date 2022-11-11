https://ria.ru/20221111/sportkompleks-1830631605.html
В Москве построят первый спорткомплекс по городской программе
В Москве построят первый спорткомплекс по городской программе - РИА Новости, 11.11.2022
В Москве построят первый спорткомплекс по городской программе
Первый спортивный объект в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) построит инвестор в Басманном районе столицы, сообщает... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T07:18
2022-11-11T07:18
2022-11-11T07:27
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
жилье
владислав овчинский
москва
гранель
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Первый спортивный объект в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) построит инвестор в Басманном районе столицы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Спорткомплекс появится на Малой Почтовой улице в Центральном административной округе Москвы. На первом спортивном объекте, возведенном в рамках программы МПТ, смогут смогут работать порядка 70 человек.После сдачи объекта в эксплуатацию застройщик получит льготу при переоформлении земли под строительство в жилом комплексе My Priority Basmanny. До тех пор ему будет предоставлена отсрочка по внесению части платежа за изменение вида разрешенного использования участка, где возводится ЖК, говорится в сообщении."Доступность полноценной инфраструктуры является одним из важных принципов современного комфортного города. Эффективным механизмом для этого служит программа создания мест приложения труда (МПТ). Благодаря ей снижается нагрузка на транспортные сети и уменьшается автомобильный трафик, в результате чего создается качественная городская среда. Так обеспечивается комплексное развитие Москвы в целом и отдельных районов столицы. Социальная значимость проекта очевидна. Прежде всего, компания создает новые рабочие места, а самое главное, предоставляет жителям возможность заниматься спортом и заботиться о своем здоровье", – отметил первый вице-президент ГК "Гранель" Александр Кушнарев.Программа МПТ запущена в столице в 2020 году. Как ожидается, ее реализация поможет решить проблемы маятниковой миграции, снизить трафик и разгрузить общественный транспорт. В программе могут принять участие как застройщики, которые только планируют реализацию своего проекта, так и те, кто уже возводит жилые дома в Москве.
https://ria.ru/20221105/oborudovanie-1829139741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, владислав овчинский, москва, гранель
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Жилье, Владислав Овчинский, Москва, Гранель
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Первый спортивный объект в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) построит инвестор в Басманном районе столицы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Москва продолжает реализацию специальной программы по созданию мест приложения труда. Недавно город подписал соглашение с компанией из структуры ГК "Гранель" о строительстве современного спорткомплекса площадью более трех тысяч квадратных метров в Басманном районе. В реализацию проекта девелопер вложит почти 500 миллионов рублей", – сообщил руководитель департамента Владислав Овчинский
.
Спорткомплекс появится на Малой Почтовой улице в Центральном административной округе Москвы. На первом спортивном объекте, возведенном в рамках программы МПТ, смогут смогут работать порядка 70 человек.
После сдачи объекта в эксплуатацию застройщик получит льготу при переоформлении земли под строительство в жилом комплексе My Priority Basmanny. До тех пор ему будет предоставлена отсрочка по внесению части платежа за изменение вида разрешенного использования участка, где возводится ЖК, говорится в сообщении.
"Доступность полноценной инфраструктуры является одним из важных принципов современного комфортного города. Эффективным механизмом для этого служит программа создания мест приложения труда (МПТ). Благодаря ей снижается нагрузка на транспортные сети и уменьшается автомобильный трафик, в результате чего создается качественная городская среда. Так обеспечивается комплексное развитие Москвы в целом и отдельных районов столицы. Социальная значимость проекта очевидна. Прежде всего, компания создает новые рабочие места, а самое главное, предоставляет жителям возможность заниматься спортом и заботиться о своем здоровье", – отметил первый вице-президент ГК "Гранель
" Александр Кушнарев.
Программа МПТ запущена в столице в 2020 году. Как ожидается, ее реализация поможет решить проблемы маятниковой миграции, снизить трафик и разгрузить общественный транспорт. В программе могут принять участие как застройщики, которые только планируют реализацию своего проекта, так и те, кто уже возводит жилые дома в Москве.