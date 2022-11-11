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Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Николаеве - РИА Новости, 11.11.2022
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Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Николаеве
Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Николаеве - РИА Новости, 11.11.2022
Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Николаеве
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику противника в 176 районах, уничтожили склад боеприпасов в Николаеве,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:16
2022-11-11T13:16
специальная военная операция на украине
безопасность
николаев (украина)
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику противника в 176 районах, уничтожили склад боеприпасов в Николаеве, сообщили в Минобороны РФ.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления украинских войск в районах населенных пунктов Новая Каменка, Правдино Херсонской области, Новопетровка, Терновые Поды Николаевской области, Ивановка, Крахмальное Харьковской области, Бахмутское, Клещеевка, и Новосёлка Донецкой Народной Республики, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах."В районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", - говорится также в сводке.
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безопасность, николаев (украина), россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николаев (Украина), Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
13:16 11.11.2022
 
Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Николаеве

Минобороны России заявило об уничтожении в Николаеве склада боеприпасов украинских военных

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С" в зоне спецоперации
Самоходная артиллерийская установка 2С19 Мста-С в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Самоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику противника в 176 районах, уничтожили склад боеприпасов в Николаеве, сообщили в Минобороны РФ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления украинских войск в районах населенных пунктов Новая Каменка, Правдино Херсонской области, Новопетровка, Терновые Поды Николаевской области, Ивановка, Крахмальное Харьковской области, Бахмутское, Клещеевка, и Новосёлка Донецкой Народной Республики, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах.
"В районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", - говорится также в сводке.
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