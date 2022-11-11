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Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Николаеве
Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Николаеве - РИА Новости, 11.11.2022
Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Николаеве
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику противника в 176 районах, уничтожили склад боеприпасов в Николаеве,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:16
2022-11-11T13:16
2022-11-11T13:16
специальная военная операция на украине
безопасность
николаев (украина)
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику противника в 176 районах, уничтожили склад боеприпасов в Николаеве, сообщили в Минобороны РФ.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления украинских войск в районах населенных пунктов Новая Каменка, Правдино Херсонской области, Новопетровка, Терновые Поды Николаевской области, Ивановка, Крахмальное Харьковской области, Бахмутское, Клещеевка, и Новосёлка Донецкой Народной Республики, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах."В районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", - говорится также в сводке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николаев (Украина), Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Николаеве
Минобороны России заявило об уничтожении в Николаеве склада боеприпасов украинских военных