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Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Николаеве

Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Николаеве - РИА Новости, 11.11.2022

Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Николаеве

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику противника в 176 районах, уничтожили склад боеприпасов в Николаеве,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:16

2022-11-11T13:16

2022-11-11T13:16

специальная военная операция на украине

безопасность

николаев (украина)

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику противника в 176 районах, уничтожили склад боеприпасов в Николаеве, сообщили в Минобороны РФ.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления украинских войск в районах населенных пунктов Новая Каменка, Правдино Херсонской области, Новопетровка, Терновые Поды Николаевской области, Ивановка, Крахмальное Харьковской области, Бахмутское, Клещеевка, и Новосёлка Донецкой Народной Республики, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах."В районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", - говорится также в сводке.

николаев (украина)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, николаев (украина), россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф