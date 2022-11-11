22:32 11.11.2022 (обновлено: 22:59 11.11.2022)
В Швеции заявили о попадании в ловушку НАТО
Proletären: Швеции не удастся избежать размещения военных баз и ядерного оружия НАТО
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. После вступления Швеции в НАТО на территории страны появятся ядерное оружие и американские военные базы, поскольку это отвечает интересам США, пишет шведская газета Proletären.
"Теперь за завесой тумана и паникерства о том, что Россия якобы хочет напасть на Швецию, обнажается реальность", — говорится в материале, переведенном ИноТВ.
Стокгольм не раз подчеркивал, что Швеция не последует примеру Дании и Норвегии и не будет размещать на своей территории ни постоянные базы Североатлантического альянса, ни ядерное оружие, отметил автор статьи.
Последние также активно выступали против этого в свое время, но в итоге Осло и Копенгагену пришлось согласиться с американцами на строительство военных баз, уточняется в публикации.
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На фоне российской спецоперации Финляндия и Швеция 18 мая передали Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала начало процесса рассмотрения расширения блока из-за вопросов безопасности и борьбы с терроризмом, но 29 июня подписала меморандум со Стокгольмом и Хельсинки, который учитывает все причины озабоченности Анкары.
После этого республика сняла свои возражения на вступление новых стран в НАТО. При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган обращал внимание, что скорость процесса присоединения к альянсу зависит от выполнения условий Анкары.
По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме Швеции и Финляндии в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.