https://ria.ru/20221111/shvetsiya-1830973520.html

В Швеции заявили о попадании в ловушку НАТО

В Швеции заявили о попадании в ловушку НАТО - РИА Новости, 11.11.2022

В Швеции заявили о попадании в ловушку НАТО

После вступления Швеции в НАТО на территории страны появятся ядерное оружие и американские военные базы, поскольку это отвечает интересам США, пишет шведская... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T22:32

2022-11-11T22:32

2022-11-11T22:59

в мире

швеция

нато

дания

сша

йенс столтенберг

реджеп тайип эрдоган

финляндия

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. После вступления Швеции в НАТО на территории страны появятся ядерное оружие и американские военные базы, поскольку это отвечает интересам США, пишет шведская газета Proletären."Теперь за завесой тумана и паникерства о том, что Россия якобы хочет напасть на Швецию, обнажается реальность", — говорится в материале, переведенном ИноТВ.Стокгольм не раз подчеркивал, что Швеция не последует примеру Дании и Норвегии и не будет размещать на своей территории ни постоянные базы Североатлантического альянса, ни ядерное оружие, отметил автор статьи.Последние также активно выступали против этого в свое время, но в итоге Осло и Копенгагену пришлось согласиться с американцами на строительство военных баз, уточняется в публикации.На фоне российской спецоперации Финляндия и Швеция 18 мая передали Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала начало процесса рассмотрения расширения блока из-за вопросов безопасности и борьбы с терроризмом, но 29 июня подписала меморандум со Стокгольмом и Хельсинки, который учитывает все причины озабоченности Анкары.После этого республика сняла свои возражения на вступление новых стран в НАТО. При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган обращал внимание, что скорость процесса присоединения к альянсу зависит от выполнения условий Анкары.По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме Швеции и Финляндии в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.

https://ria.ru/20221111/nato-1830704375.html

https://ria.ru/20221110/berbok-1830523903.html

https://ria.ru/20221109/potentsial-1830375910.html

швеция

дания

сша

финляндия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, швеция, нато, дания, сша, йенс столтенберг, реджеп тайип эрдоган, финляндия