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В Швеции заявили о попадании в ловушку НАТО - РИА Новости, 11.11.2022
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В Швеции заявили о попадании в ловушку НАТО
В Швеции заявили о попадании в ловушку НАТО - РИА Новости, 11.11.2022
В Швеции заявили о попадании в ловушку НАТО
После вступления Швеции в НАТО на территории страны появятся ядерное оружие и американские военные базы, поскольку это отвечает интересам США, пишет шведская... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T22:32
2022-11-11T22:59
в мире
швеция
нато
дания
сша
йенс столтенберг
реджеп тайип эрдоган
финляндия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. После вступления Швеции в НАТО на территории страны появятся ядерное оружие и американские военные базы, поскольку это отвечает интересам США, пишет шведская газета Proletären."Теперь за завесой тумана и паникерства о том, что Россия якобы хочет напасть на Швецию, обнажается реальность", — говорится в материале, переведенном ИноТВ.Стокгольм не раз подчеркивал, что Швеция не последует примеру Дании и Норвегии и не будет размещать на своей территории ни постоянные базы Североатлантического альянса, ни ядерное оружие, отметил автор статьи.Последние также активно выступали против этого в свое время, но в итоге Осло и Копенгагену пришлось согласиться с американцами на строительство военных баз, уточняется в публикации.На фоне российской спецоперации Финляндия и Швеция 18 мая передали Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала начало процесса рассмотрения расширения блока из-за вопросов безопасности и борьбы с терроризмом, но 29 июня подписала меморандум со Стокгольмом и Хельсинки, который учитывает все причины озабоченности Анкары.После этого республика сняла свои возражения на вступление новых стран в НАТО. При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган обращал внимание, что скорость процесса присоединения к альянсу зависит от выполнения условий Анкары.По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме Швеции и Финляндии в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
https://ria.ru/20221111/nato-1830704375.html
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в мире, швеция, нато, дания, сша, йенс столтенберг, реджеп тайип эрдоган, финляндия
В мире, Швеция, НАТО, Дания, США, Йенс Столтенберг, Реджеп Тайип Эрдоган, Финляндия
22:32 11.11.2022 (обновлено: 22:59 11.11.2022)
 
В Швеции заявили о попадании в ловушку НАТО

Proletären: Швеции не удастся избежать размещения военных баз и ядерного оружия НАТО

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. После вступления Швеции в НАТО на территории страны появятся ядерное оружие и американские военные базы, поскольку это отвечает интересам США, пишет шведская газета Proletären.
"Теперь за завесой тумана и паникерства о том, что Россия якобы хочет напасть на Швецию, обнажается реальность", — говорится в материале, переведенном ИноТВ.
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Стокгольм не раз подчеркивал, что Швеция не последует примеру Дании и Норвегии и не будет размещать на своей территории ни постоянные базы Североатлантического альянса, ни ядерное оружие, отметил автор статьи.
Последние также активно выступали против этого в свое время, но в итоге Осло и Копенгагену пришлось согласиться с американцами на строительство военных баз, уточняется в публикации.
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На фоне российской спецоперации Финляндия и Швеция 18 мая передали Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала начало процесса рассмотрения расширения блока из-за вопросов безопасности и борьбы с терроризмом, но 29 июня подписала меморандум со Стокгольмом и Хельсинки, который учитывает все причины озабоченности Анкары.
После этого республика сняла свои возражения на вступление новых стран в НАТО. При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган обращал внимание, что скорость процесса присоединения к альянсу зависит от выполнения условий Анкары.
По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме Швеции и Финляндии в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
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В миреШвецияНАТОДанияСШАЙенс СтолтенбергРеджеп Тайип ЭрдоганФинляндия
 
 
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