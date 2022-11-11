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Первый рейс из Красноярска на Шри-Ланку вылетел при полной загрузке - РИА Новости, 11.11.2022
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Туризм
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Первый рейс из Красноярска на Шри-Ланку вылетел при полной загрузке
Первый рейс из Красноярска на Шри-Ланку вылетел при полной загрузке - РИА Новости, 11.11.2022
Первый рейс из Красноярска на Шри-Ланку вылетел при полной загрузке
Первый в истории рейс на Шри-Ланку вылетел из аэропорта "Красноярск" при полной загрузке, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:43
2022-11-11T14:43
туризм
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шри-ланка
красноярск
коломбо
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КРАСНОЯРСК, 11 ноя — РИА Новости. Первый в истории рейс на Шри-Ланку вылетел из аэропорта "Красноярск" при полной загрузке, сообщает пресс-служба воздушной гавани."Сегодня в 2.25 по местному времени из международного аэропорта Красноярск имени Дмитрия Хворостовского вылетел первый в истории рейс в Коломбо. Воздушное судно отправилось при 100-процентной загрузке с 336 пассажирами на борту", — говорится в сообщении.Южно-Азиатская республика открылась для туристов из Сибири в рамках осенне-зимнего расписания аэропорта, которое действует с октября по март.Перелеты выполняются один раз в десять дней на Boeing 767-300 авиакомпанией Azur Air.
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новости - туризм, туризм, шри-ланка, красноярск, коломбо
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Шри-Ланка, Красноярск, Коломбо
14:43 11.11.2022
 
Первый рейс из Красноярска на Шри-Ланку вылетел при полной загрузке

Первый чартерный рейс из Красноярска в Коломбо вылетел при полной загрузке

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСотрудница проводит регистрацию пассажиров и багажа в международном аэропорту имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске
Сотрудница проводит регистрацию пассажиров и багажа в международном аэропорту имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 11 ноя — РИА Новости. Первый в истории рейс на Шри-Ланку вылетел из аэропорта "Красноярск" при полной загрузке, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Сегодня в 2.25 по местному времени из международного аэропорта Красноярск имени Дмитрия Хворостовского вылетел первый в истории рейс в Коломбо. Воздушное судно отправилось при 100-процентной загрузке с 336 пассажирами на борту", — говорится в сообщении.
Южно-Азиатская республика открылась для туристов из Сибири в рамках осенне-зимнего расписания аэропорта, которое действует с октября по март.
Перелеты выполняются один раз в десять дней на Boeing 767-300 авиакомпанией Azur Air.
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