https://ria.ru/20221111/shri-lanka-1830682807.html

Первый рейс из Красноярска на Шри-Ланку вылетел при полной загрузке

Первый рейс из Красноярска на Шри-Ланку вылетел при полной загрузке - РИА Новости, 11.11.2022

Первый рейс из Красноярска на Шри-Ланку вылетел при полной загрузке

Первый в истории рейс на Шри-Ланку вылетел из аэропорта "Красноярск" при полной загрузке, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:43

2022-11-11T14:43

2022-11-11T14:43

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КРАСНОЯРСК, 11 ноя — РИА Новости. Первый в истории рейс на Шри-Ланку вылетел из аэропорта "Красноярск" при полной загрузке, сообщает пресс-служба воздушной гавани."Сегодня в 2.25 по местному времени из международного аэропорта Красноярск имени Дмитрия Хворостовского вылетел первый в истории рейс в Коломбо. Воздушное судно отправилось при 100-процентной загрузке с 336 пассажирами на борту", — говорится в сообщении.Южно-Азиатская республика открылась для туристов из Сибири в рамках осенне-зимнего расписания аэропорта, которое действует с октября по март.Перелеты выполняются один раз в десять дней на Boeing 767-300 авиакомпанией Azur Air.

https://ria.ru/20221110/puteshestviya-1830286939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, шри-ланка, красноярск, коломбо