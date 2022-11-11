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На Ставрополье за сбыт наркотиков задержали троих полицейских
На Ставрополье за сбыт наркотиков задержали троих полицейских - РИА Новости, 11.11.2022
На Ставрополье за сбыт наркотиков задержали троих полицейских
Следователи задержали замначальника полиции, начальника угрозыска и оперуполномоченного отдела МВД по Минеральным Водам по подозрению в превышении полномочий и... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:16
2022-11-11T18:16
2022-11-11T18:16
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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Следователи задержали замначальника полиции, начальника угрозыска и оперуполномоченного отдела МВД по Минеральным Водам по подозрению в превышении полномочий и сбыте наркотиков, сообщает следственное управление СК по региону."По данным следствия, в августе и сентябре 2022 года подозреваемые для улучшения показателей работы по раскрытию преступлений склоняли жителя Минеральных Вод к даче признательных показаний по преступлениям, которых он не совершал. В качестве вознаграждения сотрудники полиции сбывали ему наркотические средства общей массой более 0,8 грамма", - говорится в сообщении.Отмечается, что уголовное дело в отношении заместителя начальника полиции, начальника уголовного розыска и оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД России по Минераловодскому городскому округу возбуждено по статьям УК РФ "превышение полномочий" и "незаконный сбыт наркотических средств", они подозреваются в совершении четырех преступлений."Преступная схема была раскрыта сотрудниками краевых управлений ФСБ и МВД, по материалам которых следователь СК России возбудил уголовное дело. Следователем СК России подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения", - подчеркнули в СК.Как отметили в ГУМВД по региону, при подтверждении вины полицейские понесут ответственность в установленном законом порядке.
https://ria.ru/20221026/fsb-1826799033.html
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происшествия, россия, минеральные воды, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Минеральные Воды, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Ставрополье за сбыт наркотиков задержали троих полицейских
Следователи на Ставрополье задержали троих полицейских за сбыт наркотиков