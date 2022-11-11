https://ria.ru/20221111/sbyt-1830928396.html

На Ставрополье за сбыт наркотиков задержали троих полицейских

На Ставрополье за сбыт наркотиков задержали троих полицейских - РИА Новости, 11.11.2022

На Ставрополье за сбыт наркотиков задержали троих полицейских

Следователи задержали замначальника полиции, начальника угрозыска и оперуполномоченного отдела МВД по Минеральным Водам по подозрению в превышении полномочий и... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T18:16

2022-11-11T18:16

2022-11-11T18:16

происшествия

россия

минеральные воды

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Следователи задержали замначальника полиции, начальника угрозыска и оперуполномоченного отдела МВД по Минеральным Водам по подозрению в превышении полномочий и сбыте наркотиков, сообщает следственное управление СК по региону."По данным следствия, в августе и сентябре 2022 года подозреваемые для улучшения показателей работы по раскрытию преступлений склоняли жителя Минеральных Вод к даче признательных показаний по преступлениям, которых он не совершал. В качестве вознаграждения сотрудники полиции сбывали ему наркотические средства общей массой более 0,8 грамма", - говорится в сообщении.Отмечается, что уголовное дело в отношении заместителя начальника полиции, начальника уголовного розыска и оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД России по Минераловодскому городскому округу возбуждено по статьям УК РФ "превышение полномочий" и "незаконный сбыт наркотических средств", они подозреваются в совершении четырех преступлений."Преступная схема была раскрыта сотрудниками краевых управлений ФСБ и МВД, по материалам которых следователь СК России возбудил уголовное дело. Следователем СК России подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения", - подчеркнули в СК.Как отметили в ГУМВД по региону, при подтверждении вины полицейские понесут ответственность в установленном законом порядке.

https://ria.ru/20221026/fsb-1826799033.html

https://ria.ru/20220927/bekmansurov-1819814990.html

россия

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происшествия, россия, минеральные воды, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)