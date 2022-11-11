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На Ставрополье за сбыт наркотиков задержали троих полицейских - РИА Новости, 11.11.2022
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На Ставрополье за сбыт наркотиков задержали троих полицейских
На Ставрополье за сбыт наркотиков задержали троих полицейских - РИА Новости, 11.11.2022
На Ставрополье за сбыт наркотиков задержали троих полицейских
Следователи задержали замначальника полиции, начальника угрозыска и оперуполномоченного отдела МВД по Минеральным Водам по подозрению в превышении полномочий и... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:16
2022-11-11T18:16
происшествия
россия
минеральные воды
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Следователи задержали замначальника полиции, начальника угрозыска и оперуполномоченного отдела МВД по Минеральным Водам по подозрению в превышении полномочий и сбыте наркотиков, сообщает следственное управление СК по региону."По данным следствия, в августе и сентябре 2022 года подозреваемые для улучшения показателей работы по раскрытию преступлений склоняли жителя Минеральных Вод к даче признательных показаний по преступлениям, которых он не совершал. В качестве вознаграждения сотрудники полиции сбывали ему наркотические средства общей массой более 0,8 грамма", - говорится в сообщении.Отмечается, что уголовное дело в отношении заместителя начальника полиции, начальника уголовного розыска и оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД России по Минераловодскому городскому округу возбуждено по статьям УК РФ "превышение полномочий" и "незаконный сбыт наркотических средств", они подозреваются в совершении четырех преступлений."Преступная схема была раскрыта сотрудниками краевых управлений ФСБ и МВД, по материалам которых следователь СК России возбудил уголовное дело. Следователем СК России подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения", - подчеркнули в СК.Как отметили в ГУМВД по региону, при подтверждении вины полицейские понесут ответственность в установленном законом порядке.
https://ria.ru/20221026/fsb-1826799033.html
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происшествия, россия, минеральные воды, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Минеральные Воды, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
18:16 11.11.2022
 
На Ставрополье за сбыт наркотиков задержали троих полицейских

Следователи на Ставрополье задержали троих полицейских за сбыт наркотиков

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Следователи задержали замначальника полиции, начальника угрозыска и оперуполномоченного отдела МВД по Минеральным Водам по подозрению в превышении полномочий и сбыте наркотиков, сообщает следственное управление СК по региону.
"По данным следствия, в августе и сентябре 2022 года подозреваемые для улучшения показателей работы по раскрытию преступлений склоняли жителя Минеральных Вод к даче признательных показаний по преступлениям, которых он не совершал. В качестве вознаграждения сотрудники полиции сбывали ему наркотические средства общей массой более 0,8 грамма", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что уголовное дело в отношении заместителя начальника полиции, начальника уголовного розыска и оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД России по Минераловодскому городскому округу возбуждено по статьям УК РФ "превышение полномочий" и "незаконный сбыт наркотических средств", они подозреваются в совершении четырех преступлений.
"Преступная схема была раскрыта сотрудниками краевых управлений ФСБ и МВД, по материалам которых следователь СК России возбудил уголовное дело. Следователем СК России подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения", - подчеркнули в СК.
Как отметили в ГУМВД по региону, при подтверждении вины полицейские понесут ответственность в установленном законом порядке.
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ПроисшествияРоссияМинеральные ВодыСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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