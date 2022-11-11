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В Саратове из-за аварии более 150 жилых домов остались без отопления - РИА Новости, 11.11.2022
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В Саратове из-за аварии более 150 жилых домов остались без отопления
В Саратове из-за аварии более 150 жилых домов остались без отопления - РИА Новости, 11.11.2022
В Саратове из-за аварии более 150 жилых домов остались без отопления
Более 150 домов с населением свыше 24 тысяч человек остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:37
2022-11-11T19:23
происшествия
жкх
саратов
саратовская область
октябрьский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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САРАТОВ, 11 ноя - РИА Новости. Более 150 домов с населением свыше 24 тысяч человек остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии, сообщил региональный главк МЧС."В связи с аварийно-ремонтными работами на водоводе диаметром 1220 миллиметров по адресу: Саратовская область, Саратов, улица Артиллерийская, 21, нарушены параметры подачи горячего водоснабжения и центрального отопления в жилых домах Кировского, Октябрьского, Ленинского, Фрунзенского, Волжского районов Саратова. В зону отключения в Кировском районе входит 156 жилых домов разной этажности, население - 24129 человек, из них детей - 4113", - говорится в сообщении.В настоящее время в Саратове плюс 6 градусов.
https://ria.ru/20221111/avariya-1830693938.html
саратов
саратовская область
октябрьский
россия
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происшествия, жкх, саратов, саратовская область, октябрьский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, ЖКХ, Саратов, Саратовская область, Октябрьский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
18:37 11.11.2022 (обновлено: 19:23 11.11.2022)
 
В Саратове из-за аварии более 150 жилых домов остались без отопления

В Саратове более 24 000 жителей остались без отопления и горячей воды из-за аварии

© РИА Новости / Мария ДевахинаЛюди держат руки над батареей, проверяя, включено ли отопление
Люди держат руки над батареей, проверяя, включено ли отопление - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Люди держат руки над батареей, проверяя, включено ли отопление. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 11 ноя - РИА Новости. Более 150 домов с населением свыше 24 тысяч человек остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии, сообщил региональный главк МЧС.
"В связи с аварийно-ремонтными работами на водоводе диаметром 1220 миллиметров по адресу: Саратовская область, Саратов, улица Артиллерийская, 21, нарушены параметры подачи горячего водоснабжения и центрального отопления в жилых домах Кировского, Октябрьского, Ленинского, Фрунзенского, Волжского районов Саратова. В зону отключения в Кировском районе входит 156 жилых домов разной этажности, население - 24129 человек, из них детей - 4113", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Саратове плюс 6 градусов.
Кран в ванной - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 10:35
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ПроисшествияЖКХСаратовСаратовская областьОктябрьскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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