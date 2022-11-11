https://ria.ru/20221111/saratov-1830936834.html

В Саратове из-за аварии более 150 жилых домов остались без отопления

В Саратове из-за аварии более 150 жилых домов остались без отопления - РИА Новости, 11.11.2022

В Саратове из-за аварии более 150 жилых домов остались без отопления

Более 150 домов с населением свыше 24 тысяч человек остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T18:37

2022-11-11T18:37

2022-11-11T19:23

происшествия

жкх

саратов

саратовская область

октябрьский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 11 ноя - РИА Новости. Более 150 домов с населением свыше 24 тысяч человек остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии, сообщил региональный главк МЧС."В связи с аварийно-ремонтными работами на водоводе диаметром 1220 миллиметров по адресу: Саратовская область, Саратов, улица Артиллерийская, 21, нарушены параметры подачи горячего водоснабжения и центрального отопления в жилых домах Кировского, Октябрьского, Ленинского, Фрунзенского, Волжского районов Саратова. В зону отключения в Кировском районе входит 156 жилых домов разной этажности, население - 24129 человек, из них детей - 4113", - говорится в сообщении.В настоящее время в Саратове плюс 6 градусов.

https://ria.ru/20221111/avariya-1830693938.html

саратов

саратовская область

октябрьский

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происшествия, жкх, саратов, саратовская область, октябрьский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия