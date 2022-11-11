https://ria.ru/20221111/rostov-na-donu-1830892529.html

Полицейские задержали мужчину, который прыгал по фурам в Ростове-на-Дону

Полицейские задержали мужчину, который прыгал по фурам в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 11.11.2022

Полицейские задержали мужчину, который прыгал по фурам в Ростове-на-Дону

Полицейские задержали мужчину, который прыгал по крышам автомобилей на оживленной трассе в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:08

2022-11-11T17:08

2022-11-11T17:08

происшествия

авто

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские задержали мужчину, который прыгал по крышам автомобилей на оживленной трассе в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.По его словам, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный прыгает по движущимся автомобилям на улице Малиновского. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы."Полицейские задержали данного мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что медицинского освидетельствования мужчины не проводилось.По информации источника в правоохранительных органах, при задержании мужчина пояснил, что "прыгал по фурам, потому что просто так захотелось".

https://ria.ru/20221107/novgorod-1829628712.html

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происшествия, авто, ростов-на-дону, россия, ростовская область