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В Белоруссии задержали россиянина, провезшего в Минск психотропное вещество - РИА Новости, 11.11.2022
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В Белоруссии задержали россиянина, провезшего в Минск психотропное вещество
В Белоруссии задержали россиянина, провезшего в Минск психотропное вещество - РИА Новости, 11.11.2022
В Белоруссии задержали россиянина, провезшего в Минск психотропное вещество
Гражданин России задержан в Белоруссии за провоз в республику для реализации почти двух килограммов психотропного вещества альфа-PVP, возбуждено дело, ему... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:35
2022-11-11T16:35
белоруссия
россия
минск
омон россии
происшествия
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Гражданин России задержан в Белоруссии за провоз в республику для реализации почти двух килограммов психотропного вещества альфа-PVP, возбуждено дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил в пятницу белорусский государственный таможенный комитет."Сотрудники оперативной таможни выявили канал поставки и сбыта психотропных веществ. Почти 2 килограмма особо опасного психотропного вещества альфа-PVP привезли из Российской Федерации и планировали сбыть на территории Беларуси", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что на железнодорожном вокзале в Минске был задержан прибывший из Москвы гражданин России 1999 года рождения, который и провез вещество.Согласно сообщению, при проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что психотроп планировали реализовать в Белоруссии: наркотики намеревались спрятать в тайнике, который был оборудован в одном из лесных массивов Минской области. "Сотрудниками оперативной таможни во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа возле тайника был задержан гражданин Беларуси 1994 года рождения, который должен был реализовать альфа-PVP. Во время обыска дома у последнего также обнаружили 9,14 грамма особо опасного психотропного вещества – мефедрона", - говорится в сообщении.Отмечается, что в отношении задержанных возбуждено два уголовных дела – по статье "незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ" и по статье "незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ"."Гражданину России, переместившему психотроп, грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет, а белорусу, намеревавшемуся его сбыть, – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы вплоть до десяти лет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221111/nekoglay-1830854717.html
https://ria.ru/20221111/maksimovskaya-1830720453.html
https://ria.ru/20221111/pokhischenie-1830781819.html
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белоруссия, россия, минск, омон россии, происшествия
Белоруссия, Россия, Минск, ОМОН России, Происшествия
16:35 11.11.2022
 
В Белоруссии задержали россиянина, провезшего в Минск психотропное вещество

В Белоруссии задержали россиянина, провезшего два килограмма психотропного вещества

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Гражданин России задержан в Белоруссии за провоз в республику для реализации почти двух килограммов психотропного вещества альфа-PVP, возбуждено дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил в пятницу белорусский государственный таможенный комитет.
"Сотрудники оперативной таможни выявили канал поставки и сбыта психотропных веществ. Почти 2 килограмма особо опасного психотропного вещества альфа-PVP привезли из Российской Федерации и планировали сбыть на территории Беларуси", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Отмечается, что на железнодорожном вокзале в Минске был задержан прибывший из Москвы гражданин России 1999 года рождения, который и провез вещество.
Согласно сообщению, при проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что психотроп планировали реализовать в Белоруссии: наркотики намеревались спрятать в тайнике, который был оборудован в одном из лесных массивов Минской области. "Сотрудниками оперативной таможни во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа возле тайника был задержан гражданин Беларуси 1994 года рождения, который должен был реализовать альфа-PVP. Во время обыска дома у последнего также обнаружили 9,14 грамма особо опасного психотропного вещества – мефедрона", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в отношении задержанных возбуждено два уголовных дела – по статье "незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ" и по статье "незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ".
"Гражданину России, переместившему психотроп, грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет, а белорусу, намеревавшемуся его сбыть, – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы вплоть до десяти лет", - говорится в сообщении.
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