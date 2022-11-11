https://ria.ru/20221111/popravki-1830849687.html
В ГД подготовили поправки о блокировке пиратских сайтов за пропаганду ЛГБТ
В ГД подготовили поправки о блокировке пиратских сайтов за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 11.11.2022
В ГД подготовили поправки о блокировке пиратских сайтов за пропаганду ЛГБТ
Депутат Госдумы от "Новых людей" Ксения Горячева подготовила поправки о запрете пропаганды ЛГБТ на пиратских сервисах - распространение подобного контента может РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:41
2022-11-11T15:41
2022-11-11T16:43
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Ксения Горячева подготовила поправки о запрете пропаганды ЛГБТ на пиратских сервисах - распространение подобного контента может стать новым основанием для блокировки такого ресурса.Как указывается в отзыве депутата на законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, в настоящее время документ предлагает запрет информации с пропагандой нетрадиционных отношений только на легальных сервисах контента."Это создает неравные конкурентные условия для легального и нелегального секторов рынка, и как последствие, приведет к "перетоку" пользователей от легальных аудиовизуальных сервисов к пиратским сайтам", - отмечает Горячева.Так, политик предлагает указать новое основание для блокировки пиратских ресурсов - наличие материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.Кроме того, предлагается уточнить формулировки и термины законопроекта, чтобы исключить возможность произвольного привлечения компаний и граждан к ответственности за распространение контента.Горячева указывает и на необходимости формулировки категорий информации и материалов, в отношении которых не должна применяться норма о пропаганде ЛГБТ - нейтральные новостные материалы, сатира, научные публикации и произведения искусства, литературы и мифологии.Поправками также предлагается отсрочить вступление в силу закона, в случае его принятия, на 1 июля 2023 года.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее.
https://ria.ru/20221109/propaganda-1830312661.html
https://ria.ru/20221111/popravki-1830818816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, госдума рф
Общество, Технологии, Госдума РФ
15:41 11.11.2022 (обновлено: 16:43 11.11.2022)
В ГД подготовили поправки о блокировке пиратских сайтов за пропаганду ЛГБТ
Депутат ГД Горячева подготовила поправки о блокировке пиратских сайтов за пропаганду ЛГБТ
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Ксения Горячева подготовила поправки о запрете пропаганды ЛГБТ на пиратских сервисах - распространение подобного контента может стать новым основанием для блокировки такого ресурса.
Как указывается в отзыве депутата на законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, в настоящее время документ предлагает запрет информации с пропагандой нетрадиционных отношений только на легальных сервисах контента.
"Это создает неравные конкурентные условия для легального и нелегального секторов рынка, и как последствие, приведет к "перетоку" пользователей от легальных аудиовизуальных сервисов к пиратским сайтам", - отмечает Горячева.
Так, политик предлагает указать новое основание для блокировки пиратских ресурсов - наличие материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.
Кроме того, предлагается уточнить формулировки и термины законопроекта, чтобы исключить возможность произвольного привлечения компаний и граждан к ответственности за распространение контента.
Горячева указывает и на необходимости формулировки категорий информации и материалов, в отношении которых не должна применяться норма о пропаганде ЛГБТ - нейтральные новостные материалы, сатира, научные публикации и произведения искусства, литературы и мифологии.
Поправками также предлагается отсрочить вступление в силу закона, в случае его принятия, на 1 июля 2023 года.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее.