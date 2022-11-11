Рейтинг@Mail.ru
В ГД подготовили поправки о блокировке пиратских сайтов за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/popravki-1830849687.html
В ГД подготовили поправки о блокировке пиратских сайтов за пропаганду ЛГБТ
В ГД подготовили поправки о блокировке пиратских сайтов за пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 11.11.2022
В ГД подготовили поправки о блокировке пиратских сайтов за пропаганду ЛГБТ
Депутат Госдумы от "Новых людей" Ксения Горячева подготовила поправки о запрете пропаганды ЛГБТ на пиратских сервисах - распространение подобного контента может РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:41
2022-11-11T16:43
общество
технологии
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Ксения Горячева подготовила поправки о запрете пропаганды ЛГБТ на пиратских сервисах - распространение подобного контента может стать новым основанием для блокировки такого ресурса.Как указывается в отзыве депутата на законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, в настоящее время документ предлагает запрет информации с пропагандой нетрадиционных отношений только на легальных сервисах контента."Это создает неравные конкурентные условия для легального и нелегального секторов рынка, и как последствие, приведет к "перетоку" пользователей от легальных аудиовизуальных сервисов к пиратским сайтам", - отмечает Горячева.Так, политик предлагает указать новое основание для блокировки пиратских ресурсов - наличие материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.Кроме того, предлагается уточнить формулировки и термины законопроекта, чтобы исключить возможность произвольного привлечения компаний и граждан к ответственности за распространение контента.Горячева указывает и на необходимости формулировки категорий информации и материалов, в отношении которых не должна применяться норма о пропаганде ЛГБТ - нейтральные новостные материалы, сатира, научные публикации и произведения искусства, литературы и мифологии.Поправками также предлагается отсрочить вступление в силу закона, в случае его принятия, на 1 июля 2023 года.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее.
https://ria.ru/20221109/propaganda-1830312661.html
https://ria.ru/20221111/popravki-1830818816.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, госдума рф
Общество, Технологии, Госдума РФ
15:41 11.11.2022 (обновлено: 16:43 11.11.2022)
 
В ГД подготовили поправки о блокировке пиратских сайтов за пропаганду ЛГБТ

Депутат ГД Горячева подготовила поправки о блокировке пиратских сайтов за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Ксения Горячева подготовила поправки о запрете пропаганды ЛГБТ на пиратских сервисах - распространение подобного контента может стать новым основанием для блокировки такого ресурса.
Как указывается в отзыве депутата на законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, в настоящее время документ предлагает запрет информации с пропагандой нетрадиционных отношений только на легальных сервисах контента.
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 17:58
ЛГБТ-пропаганду назвали угрозой демографии в указе об Основах госполитики
"Это создает неравные конкурентные условия для легального и нелегального секторов рынка, и как последствие, приведет к "перетоку" пользователей от легальных аудиовизуальных сервисов к пиратским сайтам", - отмечает Горячева.
Так, политик предлагает указать новое основание для блокировки пиратских ресурсов - наличие материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.
Кроме того, предлагается уточнить формулировки и термины законопроекта, чтобы исключить возможность произвольного привлечения компаний и граждан к ответственности за распространение контента.
Горячева указывает и на необходимости формулировки категорий информации и материалов, в отношении которых не должна применяться норма о пропаганде ЛГБТ - нейтральные новостные материалы, сатира, научные публикации и произведения искусства, литературы и мифологии.
Поправками также предлагается отсрочить вступление в силу закона, в случае его принятия, на 1 июля 2023 года.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 15:01
В ГД тщательно рассмотрят поправки о запрете видеоигр с пропагандой насилия
 
ОбществоТехнологииГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала