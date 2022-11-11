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Новгородская область выделит 30 млн рублей на поддержку дружинников
Новгородская область выделит 30 млн рублей на поддержку дружинников - РИА Новости, 11.11.2022
Новгородская область выделит 30 млн рублей на поддержку дружинников
Новгородская область выделит 30 миллионов рублей в 2023 году на поддержку народных дружинников, сообщил в пятницу губернатор региона Андрей Никитин на... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:10
2022-11-11T15:10
2022-11-11T15:27
новгородская область
великий новгород
андрей никитин (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Новгородская область выделит 30 миллионов рублей в 2023 году на поддержку народных дружинников, сообщил в пятницу губернатор региона Андрей Никитин на мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.Губернатор отметил, что в области наблюдается снижение уровня преступности по многим направлениям. Только с начала года участковые выявили более тысячи преступлений, около пяти тысяч административных правонарушений. С учетом возросшей нагрузки на сотрудников органов внутренних дел в ближайшее время будут приняты меры по усилению деятельности народных дружин."Мы увеличим выплаты за участие народных дружинников в мероприятиях по охране общественного порядка. Из областного бюджета органам местного самоуправления, где созданы дружины, в 2023 году будет выделено более 30 миллионов рублей. Уверен, что дружинники внесут достойный вклад в обеспечение порядка на улицах наших городов и сел", – приводит слова Никитина пресс-служба облправительства.Он добавил, что совместно с органами власти в области реализован комплекс мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, в результате число ДТП с начала года удалось уменьшить на 17%.Для дальнейшего снижения аварийности будет увеличено число камер фотовидеофиксации. На эти цели будет направлено более 50 миллионов рублей. Еще более 40 миллионов рублей направят на развитие системы "Безопасный город".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, великий новгород, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Великий Новгород, Андрей Никитин (политик)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Новгородская область выделит 30 миллионов рублей в 2023 году на поддержку народных дружинников, сообщил в пятницу губернатор региона Андрей Никитин на мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.
Губернатор отметил, что в области наблюдается снижение уровня преступности по многим направлениям. Только с начала года участковые выявили более тысячи преступлений, около пяти тысяч административных правонарушений. С учетом возросшей нагрузки на сотрудников органов внутренних дел в ближайшее время будут приняты меры по усилению деятельности народных дружин.
"Мы увеличим выплаты за участие народных дружинников в мероприятиях по охране общественного порядка. Из областного бюджета органам местного самоуправления, где созданы дружины, в 2023 году будет выделено более 30 миллионов рублей. Уверен, что дружинники внесут достойный вклад в обеспечение порядка на улицах наших городов и сел", – приводит слова Никитина пресс-служба облправительства.
Он добавил, что совместно с органами власти в области реализован комплекс мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, в результате число ДТП с начала года удалось уменьшить на 17%.
Для дальнейшего снижения аварийности будет увеличено число камер фотовидеофиксации. На эти цели будет направлено более 50 миллионов рублей. Еще более 40 миллионов рублей направят на развитие системы "Безопасный город".
"На нашем примере и примере других регионов мы понимаем, как важна система "Безопасный город". Она позволяет работать на профилактику и раскрытие преступлений с помощью системы распознавания лиц. Для этого нужны современные камеры и программное обеспечение. Современное видеонаблюдение появится сначала в Великом Новгороде, Боровичах, а далее во всех районах области", – пояснил Никитин.