https://ria.ru/20221111/podderzhka-1830825261.html

Новгородская область выделит 30 млн рублей на поддержку дружинников

Новгородская область выделит 30 млн рублей на поддержку дружинников - РИА Новости, 11.11.2022

Новгородская область выделит 30 млн рублей на поддержку дружинников

Новгородская область выделит 30 миллионов рублей в 2023 году на поддержку народных дружинников, сообщил в пятницу губернатор региона Андрей Никитин на... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:10

2022-11-11T15:10

2022-11-11T15:27

новгородская область

великий новгород

андрей никитин (политик)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Новгородская область выделит 30 миллионов рублей в 2023 году на поддержку народных дружинников, сообщил в пятницу губернатор региона Андрей Никитин на мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.Губернатор отметил, что в области наблюдается снижение уровня преступности по многим направлениям. Только с начала года участковые выявили более тысячи преступлений, около пяти тысяч административных правонарушений. С учетом возросшей нагрузки на сотрудников органов внутренних дел в ближайшее время будут приняты меры по усилению деятельности народных дружин."Мы увеличим выплаты за участие народных дружинников в мероприятиях по охране общественного порядка. Из областного бюджета органам местного самоуправления, где созданы дружины, в 2023 году будет выделено более 30 миллионов рублей. Уверен, что дружинники внесут достойный вклад в обеспечение порядка на улицах наших городов и сел", – приводит слова Никитина пресс-служба облправительства.Он добавил, что совместно с органами власти в области реализован комплекс мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, в результате число ДТП с начала года удалось уменьшить на 17%.Для дальнейшего снижения аварийности будет увеличено число камер фотовидеофиксации. На эти цели будет направлено более 50 миллионов рублей. Еще более 40 миллионов рублей направят на развитие системы "Безопасный город".

https://ria.ru/20221031/mfts-1828064522.html

новгородская область

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Артем Смирнов

новгородская область, великий новгород, андрей никитин (политик)