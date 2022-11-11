https://ria.ru/20221111/podderzhka-1830738530.html
Евросоюз окажет поддержку Молдавии в энергетической безопасности
Евросоюз окажет поддержку Молдавии в энергетической безопасности - РИА Новости, 11.11.2022
Евросоюз окажет поддержку Молдавии в энергетической безопасности
Евросоюз окажет содействие в вопросах энергетической безопасности Молдавии, заявила в пятницу председатель Европарламента Роберта Метсола, находящаяся с визитом РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:14
2022-11-11T12:14
2022-11-11T12:14
роберта метсола
европарламент
молдавия
кишинев
газпром
молдовагаз
майя санду
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КИШИНЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Евросоюз окажет содействие в вопросах энергетической безопасности Молдавии, заявила в пятницу председатель Европарламента Роберта Метсола, находящаяся с визитом в Кишиневе.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии."Европа рядом с вами, и мы продолжим быть рядом с вами. Мы поможем Молдавии диверсифицировать свои энергетические ресурсы, обеспечить энергетическую безопасность республики. От имени парламента я хочу заверить вас, что мы готовы сделать больше и двигаться еще быстрее, чем мы делали это до сих пор", - заявила Метсола на брифинге по итогам встречи с президентом Майей Санду.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
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роберта метсола, европарламент, молдавия, кишинев, газпром, молдовагаз, майя санду
Роберта Метсола, Европарламент, Молдавия, Кишинев, Газпром, Молдовагаз, Майя Санду
Евросоюз окажет поддержку Молдавии в энергетической безопасности
Глава ЕП Метсола заявила, что ЕС окажет поддержку Молдавии в энергетической безопасности