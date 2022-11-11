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Два района в Одессе остались без света из-за аварийных работ
Два района в Одессе остались без света из-за аварийных работ - РИА Новости, 11.11.2022
Два района в Одессе остались без света из-за аварийных работ
Энергохолдинг ДТЭК "Одесские электросети" отключил свет в части Киевского и Малиновского районов Одессы, идут аварийно-восстановительные работы, сообщил... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:57
2022-11-11T11:57
2022-11-11T11:57
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Энергохолдинг ДТЭК "Одесские электросети" отключил свет в части Киевского и Малиновского районов Одессы, идут аварийно-восстановительные работы, сообщил советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук."Отсутствие электроснабжения в части Киевского и Малиновского районов Одессы, по данным ДТЭК "Одесские электросети", связано с проведением аварийно-восстановительных работ", - написал Братчук в своем Telegram-канале.По его словам, восстановление питания следует ждать после 18.00 (19.00 мск).Ранее генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко заявил, что экстренные отключения света широко применяются в Киеве из-за новых повреждений в энергосистеме Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Два района в Одессе остались без света из-за аварийных работ
Власти Одессы заявили, что два района города остались без света из-за аварийных работ