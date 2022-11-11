https://ria.ru/20221111/obyski-1830735481.html
В доме экс-депутата Алтайского законодательного собрания прошли обыски
В доме экс-депутата Алтайского законодательного собрания прошли обыски - РИА Новости, 11.11.2022
В доме экс-депутата Алтайского законодательного собрания прошли обыски
Обыски прошли в доме экс-депутата Алтайского законодательного собрания Василия Железовского в рамках уголовного дела о растрате, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:08
2022-11-11T12:08
2022-11-11T12:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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БАРНАУЛ, 11 ноя - РИА Новости. Обыски прошли в доме экс-депутата Алтайского законодательного собрания Василия Железовского в рамках уголовного дела о растрате, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."В доме бывшего депутата Алтайского законодательного собрания, ныне депутата Каменского районного собрания Василия Железовского прошли обыски. Это в рамках уголовного дела о растрате в каменской спортшколе, которую ранее возглавлял Железовский", - заявил источник.По информации регионального управления СК РФ, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), имени подозреваемого в ведомстве не называют."По данным следствия, в 2021 году подозреваемый, занимая должность директора каменской спортивной школы, неправомерно увеличивал себе и двум подчиненным заработную плату и иные выплаты. В результате им были присвоены вверенные денежные средства на общую сумму более 79 тысяч рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению", - говорится в релизе СУСК.
https://realty.ria.ru/20221102/dolschiki-1828691054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В доме экс-депутата Алтайского законодательного собрания прошли обыски
В доме экс-депутата Алтайского заксобрания прошли обыски в рамках дела о растрате
БАРНАУЛ, 11 ноя - РИА Новости. Обыски прошли в доме экс-депутата Алтайского законодательного собрания Василия Железовского в рамках уголовного дела о растрате, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"В доме бывшего депутата Алтайского законодательного собрания, ныне депутата Каменского районного собрания Василия Железовского прошли обыски. Это в рамках уголовного дела о растрате в каменской спортшколе, которую ранее возглавлял Железовский", - заявил источник.
По информации регионального управления СК РФ
, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), имени подозреваемого в ведомстве не называют.
"По данным следствия, в 2021 году подозреваемый, занимая должность директора каменской спортивной школы, неправомерно увеличивал себе и двум подчиненным заработную плату и иные выплаты. В результате им были присвоены вверенные денежные средства на общую сумму более 79 тысяч рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению", - говорится в релизе СУСК.