https://ria.ru/20221111/oborot-1830772641.html

Оборот предприятий Ставрополья в этом году возрос на 9%

Оборот предприятий Ставрополья в этом году возрос на 9% - РИА Новости, 11.11.2022

Оборот предприятий Ставрополья в этом году возрос на 9%

Оборот ставропольских предприятий по всем видам экономической деятельности в текущем году составил 1,6 триллиона рублей, что на 9 процентов выше уровня прошлого РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:35

2022-11-11T13:35

2022-11-11T13:35

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

экономика

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СТАВРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Оборот ставропольских предприятий по всем видам экономической деятельности в текущем году составил 1,6 триллиона рублей, что на 9 процентов выше уровня прошлого года, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития края.Развивать экономику в регионе позволяет поддержка по госпрограмме Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика.По данным налоговой службы Ставропольского края, в бюджетную систему поступило на 39 процентов больше налогов, сборов и иных обязательных, чем в этот же период 2021 года. Три четверти крупных предприятий получили уверенную прибыль от своей деятельности.В свою очередь, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подчеркнул, что экономика Ставропольского края стабильна."Проблем с бюджетными поступлениями нет, программы развития реализуются, социальные обязательства перед людьми выполняются. Если мы будем и дальше все вместе упорно работать, то никаких сложных ситуаций в нашем крае не возникнет", – заявил он.

https://ria.ru/20221020/stavropole-1825419657.html

https://ria.ru/20221005/eksport-1821684910.html

ставропольский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, экономика