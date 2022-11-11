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Оборот предприятий Ставрополья в этом году возрос на 9% - РИА Новости, 11.11.2022
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Ставропольский край
https://ria.ru/20221111/oborot-1830772641.html
Оборот предприятий Ставрополья в этом году возрос на 9%
Оборот предприятий Ставрополья в этом году возрос на 9% - РИА Новости, 11.11.2022
Оборот предприятий Ставрополья в этом году возрос на 9%
Оборот ставропольских предприятий по всем видам экономической деятельности в текущем году составил 1,6 триллиона рублей, что на 9 процентов выше уровня прошлого РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:35
2022-11-11T13:35
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Оборот ставропольских предприятий по всем видам экономической деятельности в текущем году составил 1,6 триллиона рублей, что на 9 процентов выше уровня прошлого года, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития края.Развивать экономику в регионе позволяет поддержка по госпрограмме Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика.По данным налоговой службы Ставропольского края, в бюджетную систему поступило на 39 процентов больше налогов, сборов и иных обязательных, чем в этот же период 2021 года. Три четверти крупных предприятий получили уверенную прибыль от своей деятельности.В свою очередь, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подчеркнул, что экономика Ставропольского края стабильна."Проблем с бюджетными поступлениями нет, программы развития реализуются, социальные обязательства перед людьми выполняются. Если мы будем и дальше все вместе упорно работать, то никаких сложных ситуаций в нашем крае не возникнет", – заявил он.
https://ria.ru/20221020/stavropole-1825419657.html
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ставропольский край, владимир владимиров, экономика
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Экономика
13:35 11.11.2022
 

Оборот предприятий Ставрополья в этом году возрос на 9%

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СТАВРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Оборот ставропольских предприятий по всем видам экономической деятельности в текущем году составил 1,6 триллиона рублей, что на 9 процентов выше уровня прошлого года, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития края.
"Так, промышленные предприятия заработали 439 миллиардов рублей. Этот показатель превысил на 20 процентов данные 2021 года. Сельхозпроизводители все форм хозяйствования продали своей продукции на 6 процентов больше, чем в прошлом году. В строительной сфере также отмечен рост объемов работ. Построенных квадратных метров стало больше на 111 процентов, чем годом ранее", – пояснил собеседник агентства.
Развивать экономику в регионе позволяет поддержка по госпрограмме Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика.
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По данным налоговой службы Ставропольского края, в бюджетную систему поступило на 39 процентов больше налогов, сборов и иных обязательных, чем в этот же период 2021 года. Три четверти крупных предприятий получили уверенную прибыль от своей деятельности.
"Экономика Ставропольского края в текущем году столкнулась с рядом вызовов. Тем не менее, скоординированные федеральные и региональные действия по поддержке предприятий сыграли свою положительную роль. Сегодня отмечается рост показателей по всем видам экономической деятельности, за исключением торговли и общественного питания, которые в период действия санкций потеряли своих клиентов. Замедлились инфляционные процессы. Все это отражается на росте номинальной заработной платы и реальных доходах населения, снижении уровня безработицы", - отметил исполняющий обязанности министра экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.
В свою очередь, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подчеркнул, что экономика Ставропольского края стабильна.
"Проблем с бюджетными поступлениями нет, программы развития реализуются, социальные обязательства перед людьми выполняются. Если мы будем и дальше все вместе упорно работать, то никаких сложных ситуаций в нашем крае не возникнет", – заявил он.
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Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир ВладимировЭкономика
 
 
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