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В Кремле ответили на заявления об обмене заключенными между Россией и США - РИА Новости, 11.11.2022
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В Кремле ответили на заявления об обмене заключенными между Россией и США
В Кремле ответили на заявления об обмене заключенными между Россией и США - РИА Новости, 11.11.2022
В Кремле ответили на заявления об обмене заключенными между Россией и США
Мегафонная дипломатия подрывает эффективность существующих каналов между РФ и США для диалога по обмену осужденными, заявил журналистам в пятницу... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:45
2022-11-11T12:45
в мире
россия
сша
конгресс сша
джо байден
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мегафонная дипломатия подрывает эффективность существующих каналов между РФ и США для диалога по обмену осужденными, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Имеются существующие каналы, они должны быть дискретными, только так они могут добиваться каких-то результатов. Мегафонная дипломатия в данном случае подрывает эффективность этих каналов. Мы всегда относимся серьезно ко всем предложениям. И наши серьезные предложения на этот счет хорошо известны в Вашингтоне", - сказал Песков.Ранее президент США Джо Байден заявил о надежде на то, что после выборов в конгресс США ему удастся более серьезно обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос обмена заключенными.
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в мире, россия, сша, конгресс сша, джо байден, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Конгресс США, Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий Песков
12:45 11.11.2022
 
В Кремле ответили на заявления об обмене заключенными между Россией и США

Песков: мегафонная дипломатия подрывает эффективность каналов между Россией и США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мегафонная дипломатия подрывает эффективность существующих каналов между РФ и США для диалога по обмену осужденными, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Имеются существующие каналы, они должны быть дискретными, только так они могут добиваться каких-то результатов. Мегафонная дипломатия в данном случае подрывает эффективность этих каналов. Мы всегда относимся серьезно ко всем предложениям. И наши серьезные предложения на этот счет хорошо известны в Вашингтоне", - сказал Песков.
Ранее президент США Джо Байден заявил о надежде на то, что после выборов в конгресс США ему удастся более серьезно обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос обмена заключенными.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 01:04
Байден надеется обсудить с Путиным обмен заключенными после выборов
 
В миреРоссияСШАКонгресс СШАДжо БайденВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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