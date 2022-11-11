https://ria.ru/20221111/obmen-1830750385.html
В Кремле ответили на заявления об обмене заключенными между Россией и США
В Кремле ответили на заявления об обмене заключенными между Россией и США - РИА Новости, 11.11.2022
В Кремле ответили на заявления об обмене заключенными между Россией и США
Мегафонная дипломатия подрывает эффективность существующих каналов между РФ и США для диалога по обмену осужденными, заявил журналистам в пятницу... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:45
2022-11-11T12:45
2022-11-11T12:45
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мегафонная дипломатия подрывает эффективность существующих каналов между РФ и США для диалога по обмену осужденными, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Имеются существующие каналы, они должны быть дискретными, только так они могут добиваться каких-то результатов. Мегафонная дипломатия в данном случае подрывает эффективность этих каналов. Мы всегда относимся серьезно ко всем предложениям. И наши серьезные предложения на этот счет хорошо известны в Вашингтоне", - сказал Песков.Ранее президент США Джо Байден заявил о надежде на то, что после выборов в конгресс США ему удастся более серьезно обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос обмена заключенными.
https://ria.ru/20221110/zaklyuchennye-1830382617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, конгресс сша, джо байден, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Конгресс США, Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на заявления об обмене заключенными между Россией и США
Песков: мегафонная дипломатия подрывает эффективность каналов между Россией и США