https://ria.ru/20221111/obmen-1830750385.html

В Кремле ответили на заявления об обмене заключенными между Россией и США

В Кремле ответили на заявления об обмене заключенными между Россией и США - РИА Новости, 11.11.2022

В Кремле ответили на заявления об обмене заключенными между Россией и США

Мегафонная дипломатия подрывает эффективность существующих каналов между РФ и США для диалога по обмену осужденными, заявил журналистам в пятницу... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:45

2022-11-11T12:45

2022-11-11T12:45

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дмитрий песков

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мегафонная дипломатия подрывает эффективность существующих каналов между РФ и США для диалога по обмену осужденными, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Имеются существующие каналы, они должны быть дискретными, только так они могут добиваться каких-то результатов. Мегафонная дипломатия в данном случае подрывает эффективность этих каналов. Мы всегда относимся серьезно ко всем предложениям. И наши серьезные предложения на этот счет хорошо известны в Вашингтоне", - сказал Песков.Ранее президент США Джо Байден заявил о надежде на то, что после выборов в конгресс США ему удастся более серьезно обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос обмена заключенными.

https://ria.ru/20221110/zaklyuchennye-1830382617.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, конгресс сша, джо байден, владимир путин, дмитрий песков