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Гладков рассказал о дополнительной помощи мобилизованным белгородцам - РИА Новости, 11.11.2022
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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20221111/mobilizatsiya-1830721565.html
Гладков рассказал о дополнительной помощи мобилизованным белгородцам
Гладков рассказал о дополнительной помощи мобилизованным белгородцам - РИА Новости, 11.11.2022
Гладков рассказал о дополнительной помощи мобилизованным белгородцам
Власти Белгородской области выработали ряд дополнительных мер поддержки для призванных в рамках частичной мобилизации и их семей, в частности, их освободят от... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:24
2022-11-11T11:24
белгородская область
общество
вячеслав гладков
белгородская область
россия
частичная мобилизация в россии
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БЕЛГОРОД, 11 ноя – РИА Новости. Власти Белгородской области выработали ряд дополнительных мер поддержки для призванных в рамках частичной мобилизации и их семей, в частности, их освободят от арендных платежей на землю и помещения до возвращения со службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Новая мера поддержки заключается в заморозке арендных платежей на землю и помещения, находящихся в областной государственной собственности, для военнослужащих из Белгородской области на время участия в СВО."Для тех, у кого был договор аренды на государственное имущество и землю, находящуюся в государственной собственности, мы освободили от платы за аренду до того момента, когда они смогут вернуться с воинской службы", - заявил губернатор, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Гладков также сообщил, что процедура получения такой меры поддержки не займет много времени ни у самих мобилизованных, ни у их семей: сам мобилизованный или его родственники должны написать заявление в министерство имущества и земельных отношений Белгородской области.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.
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общество, вячеслав гладков, белгородская область, россия, частичная мобилизация в россии
Белгородская область, Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Частичная мобилизация в России
11:24 11.11.2022
 
Гладков рассказал о дополнительной помощи мобилизованным белгородцам

Белгородские власти выработали дополнительные меры поддержки для мобилизованных

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 ноя – РИА Новости. Власти Белгородской области выработали ряд дополнительных мер поддержки для призванных в рамках частичной мобилизации и их семей, в частности, их освободят от арендных платежей на землю и помещения до возвращения со службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Новая мера поддержки заключается в заморозке арендных платежей на землю и помещения, находящихся в областной государственной собственности, для военнослужащих из Белгородской области на время участия в СВО.
"Для тех, у кого был договор аренды на государственное имущество и землю, находящуюся в государственной собственности, мы освободили от платы за аренду до того момента, когда они смогут вернуться с воинской службы", - заявил губернатор, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Гладков также сообщил, что процедура получения такой меры поддержки не займет много времени ни у самих мобилизованных, ни у их семей: сам мобилизованный или его родственники должны написать заявление в министерство имущества и земельных отношений Белгородской области.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.
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Белгородская областьОбществоВячеслав ГладковБелгородская областьРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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