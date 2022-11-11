Гладков рассказал о дополнительной помощи мобилизованным белгородцам
Белгородские власти выработали дополнительные меры поддержки для мобилизованных
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 ноя – РИА Новости. Власти Белгородской области выработали ряд дополнительных мер поддержки для призванных в рамках частичной мобилизации и их семей, в частности, их освободят от арендных платежей на землю и помещения до возвращения со службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Новая мера поддержки заключается в заморозке арендных платежей на землю и помещения, находящихся в областной государственной собственности, для военнослужащих из Белгородской области на время участия в СВО.
"Для тех, у кого был договор аренды на государственное имущество и землю, находящуюся в государственной собственности, мы освободили от платы за аренду до того момента, когда они смогут вернуться с воинской службы", - заявил губернатор, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Гладков также сообщил, что процедура получения такой меры поддержки не займет много времени ни у самих мобилизованных, ни у их семей: сам мобилизованный или его родственники должны написать заявление в министерство имущества и земельных отношений Белгородской области.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.