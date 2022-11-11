https://ria.ru/20221111/mobilizatsiya-1830721565.html

Гладков рассказал о дополнительной помощи мобилизованным белгородцам

Гладков рассказал о дополнительной помощи мобилизованным белгородцам - РИА Новости, 11.11.2022

Гладков рассказал о дополнительной помощи мобилизованным белгородцам

Власти Белгородской области выработали ряд дополнительных мер поддержки для призванных в рамках частичной мобилизации и их семей, в частности, их освободят от... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:24

2022-11-11T11:24

2022-11-11T11:24

белгородская область

общество

вячеслав гладков

белгородская область

россия

частичная мобилизация в россии

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БЕЛГОРОД, 11 ноя – РИА Новости. Власти Белгородской области выработали ряд дополнительных мер поддержки для призванных в рамках частичной мобилизации и их семей, в частности, их освободят от арендных платежей на землю и помещения до возвращения со службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Новая мера поддержки заключается в заморозке арендных платежей на землю и помещения, находящихся в областной государственной собственности, для военнослужащих из Белгородской области на время участия в СВО."Для тех, у кого был договор аренды на государственное имущество и землю, находящуюся в государственной собственности, мы освободили от платы за аренду до того момента, когда они смогут вернуться с воинской службы", - заявил губернатор, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Гладков также сообщил, что процедура получения такой меры поддержки не займет много времени ни у самих мобилизованных, ни у их семей: сам мобилизованный или его родственники должны написать заявление в министерство имущества и земельных отношений Белгородской области.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820018608.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, вячеслав гладков, белгородская область, россия, частичная мобилизация в россии