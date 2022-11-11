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Источник сообщил о задержании трэш-блогера Максимовской в Москве - РИА Новости, 11.11.2022
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Источник сообщил о задержании трэш-блогера Максимовской в Москве
Источник сообщил о задержании трэш-блогера Максимовской в Москве - РИА Новости, 11.11.2022
Источник сообщил о задержании трэш-блогера Максимовской в Москве
Силовики задержали в Москве трэш-блогера Юлию Максимовскую: по предварительным данным, она пришла с ножом в одну из точек общепита и начала кому-то угрожать,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:22
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происшествия
москва
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Силовики задержали в Москве трэш-блогера Юлию Максимовскую: по предварительным данным, она пришла с ножом в одну из точек общепита и начала кому-то угрожать, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в СМИ появилась видеозапись, как утверждается, с ее участием. Съемка ведется от первого лица. Как следует из ролика, девушка пришла в заведение с ножом и искала некого "кудрявого мальчика", чтобы зарезать его.По словам источника, инцидент произошел еще в среду: предварительно, Максимовская пришла в точку общепита на западе Москвы с ножом. Девушка вела себя неадекватно и кому-то угрожала.Максимовская - трэш-блогер, имеет определенную известность, соответственно, за счет скандальных роликов.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
11:22 11.11.2022 (обновлено: 11:27 11.11.2022)
 
Источник сообщил о задержании трэш-блогера Максимовской в Москве

Пришедшую с ножом в одну из точек общепита трэш-блогера Максимовскую задержали в Москве

© Фото : @finesslovesosaЮлия Максимовская
Юлия Максимовская - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : @finesslovesosa
Юлия Максимовская . Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Силовики задержали в Москве трэш-блогера Юлию Максимовскую: по предварительным данным, она пришла с ножом в одну из точек общепита и начала кому-то угрожать, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в СМИ появилась видеозапись, как утверждается, с ее участием. Съемка ведется от первого лица. Как следует из ролика, девушка пришла в заведение с ножом и искала некого "кудрявого мальчика", чтобы зарезать его.
По словам источника, инцидент произошел еще в среду: предварительно, Максимовская пришла в точку общепита на западе Москвы с ножом. Девушка вела себя неадекватно и кому-то угрожала.
"Ее задержали накануне. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ)", - заявил собеседник агентства.
Максимовская - трэш-блогер, имеет определенную известность, соответственно, за счет скандальных роликов.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля 2021, 14:57
В Петербурге против блогера возбудили дело об угрозе полицейскому
 
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