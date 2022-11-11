https://ria.ru/20221111/maksimovskaya-1830720453.html

Источник сообщил о задержании трэш-блогера Максимовской в Москве

Источник сообщил о задержании трэш-блогера Максимовской в Москве - РИА Новости, 11.11.2022

Источник сообщил о задержании трэш-блогера Максимовской в Москве

Силовики задержали в Москве трэш-блогера Юлию Максимовскую: по предварительным данным, она пришла с ножом в одну из точек общепита и начала кому-то угрожать,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:22

2022-11-11T11:22

2022-11-11T11:27

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830720989_0:495:1080:1103_1920x0_80_0_0_0233dea817b13945117628179b4d6045.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Силовики задержали в Москве трэш-блогера Юлию Максимовскую: по предварительным данным, она пришла с ножом в одну из точек общепита и начала кому-то угрожать, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в СМИ появилась видеозапись, как утверждается, с ее участием. Съемка ведется от первого лица. Как следует из ролика, девушка пришла в заведение с ножом и искала некого "кудрявого мальчика", чтобы зарезать его.По словам источника, инцидент произошел еще в среду: предварительно, Максимовская пришла в точку общепита на западе Москвы с ножом. Девушка вела себя неадекватно и кому-то угрожала.Максимовская - трэш-блогер, имеет определенную известность, соответственно, за счет скандальных роликов.

https://ria.ru/20210716/bloger-1741551525.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва