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Львова-Белова рассказала о поддержке сотрудников соцучреждений Запорожья - РИА Новости, 11.11.2022
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Львова-Белова рассказала о поддержке сотрудников соцучреждений Запорожья
Львова-Белова рассказала о поддержке сотрудников соцучреждений Запорожья - РИА Новости, 11.11.2022
Львова-Белова рассказала о поддержке сотрудников соцучреждений Запорожья
Специалисты социальных учреждений Запорожской области могут пройти обучение в Москве, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T00:38
2022-11-11T00:38
мария львова-белова
запорожская область
москва
россия
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Специалисты социальных учреждений Запорожской области могут пройти обучение в Москве, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Она отметила, что аппарат готов "подобрать регионы", близкие Запорожской области по структуре, по количеству детского населения, для того, чтобы "выстроить новую систему, интегрированную в российское законодательство". "Мы понимаем, что та ситуация, которая складывается, может поспособствовать тому, что мы здесь построим совершенно инновационные системы помощи и поддержки детей, которые пока не действуют не территориях других наших субъектов", - подчеркнула Львова-Белова.
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мария львова-белова, запорожская область, москва, россия, общество
Мария Львова-Белова, Запорожская область, Москва, Россия, Общество
00:38 11.11.2022
 
Львова-Белова рассказала о поддержке сотрудников соцучреждений Запорожья

Львова-Белова: сотрудники соцучреждений Запорожской области могут пройти обучение в Москве

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Специалисты социальных учреждений Запорожской области могут пройти обучение в Москве, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Со своей стороны мы готовы поддержать методически, готовы поддержать специалистами в качестве приезда на территорию, в качестве обучения специалистов Запорожской области на территории Москвы, например, федерального центра", - сказала детский омбудсмен журналистам в ходе поездки в Запорожскую область.
Она отметила, что аппарат готов "подобрать регионы", близкие Запорожской области по структуре, по количеству детского населения, для того, чтобы "выстроить новую систему, интегрированную в российское законодательство". "Мы понимаем, что та ситуация, которая складывается, может поспособствовать тому, что мы здесь построим совершенно инновационные системы помощи и поддержки детей, которые пока не действуют не территориях других наших субъектов", - подчеркнула Львова-Белова.
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Мария Львова-БеловаЗапорожская областьМоскваРоссияОбщество
 
 
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