https://ria.ru/20221111/lnr-1830793388.html

В ЛНР перезахоронили останки 38 защитников республики

В ЛНР перезахоронили останки 38 защитников республики - РИА Новости, 11.11.2022

В ЛНР перезахоронили останки 38 защитников республики

Останки 38 защитников Луганской Народной Республики перезахоронили на мемориальном комплексе "Не забудем, не простим", сообщил в пятницу врио главы ЛНР Леонид... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:12

2022-11-11T14:12

2022-11-11T14:12

специальная военная операция на украине

леонид пасечник

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830788159_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_79c9181151b463b6433a9759eb7ecdf2.jpg

ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Останки 38 защитников Луганской Народной Республики перезахоронили на мемориальном комплексе "Не забудем, не простим", сообщил в пятницу врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Сегодня на мемориале "Не забудем, не простим!" перезахоронили останки 38 защитников Луганщины. Они отдали свои жизни за мир, за Родину, за нашу с вами свободу. Подвиг их бессмертен и наш долг – восстановить имя каждого героя! Вечная память", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Пасечник сообщал, что во вторник на мемориальном комплексе перезахоронили останки 15 жителей, погибших от действий украинских войск.

https://ria.ru/20221110/lnr-1830557427.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

леонид пасечник, луганская народная республика