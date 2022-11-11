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В ЛНР перезахоронили останки 38 защитников республики
В ЛНР перезахоронили останки 38 защитников республики - РИА Новости, 11.11.2022
В ЛНР перезахоронили останки 38 защитников республики
Останки 38 защитников Луганской Народной Республики перезахоронили на мемориальном комплексе "Не забудем, не простим", сообщил в пятницу врио главы ЛНР Леонид... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:12
2022-11-11T14:12
2022-11-11T14:12
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Останки 38 защитников Луганской Народной Республики перезахоронили на мемориальном комплексе "Не забудем, не простим", сообщил в пятницу врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Сегодня на мемориале "Не забудем, не простим!" перезахоронили останки 38 защитников Луганщины. Они отдали свои жизни за мир, за Родину, за нашу с вами свободу. Подвиг их бессмертен и наш долг – восстановить имя каждого героя! Вечная память", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Пасечник сообщал, что во вторник на мемориальном комплексе перезахоронили останки 15 жителей, погибших от действий украинских войск.
https://ria.ru/20221110/lnr-1830557427.html
луганская народная республика
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леонид пасечник, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика
В ЛНР перезахоронили останки 38 защитников республики
В ЛНР на мемориале "Не забудем, не простим!" перезахоронили останки 38 защитников