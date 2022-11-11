https://ria.ru/20221111/koronavirus-1830725500.html
В Москве за сутки госпитализировали 175 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 175 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 175 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 925 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:39
2022-11-11T11:39
2022-11-11T11:39
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 925 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 925, госпитализированы 175 человек, выздоровели 629 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 979 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 239 177 случаев коронавируса, выздоровели 3 048 378 человек, умерли 46 749 человек.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 175 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 925 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек