https://ria.ru/20221111/konsultatsii-1830771560.html

Лю Цзяньчао провел рабочие консультации с Борисом Грызловым

Лю Цзяньчао провел рабочие консультации с Борисом Грызловым - РИА Новости, 11.11.2022

Лю Цзяньчао провел рабочие консультации с Борисом Грызловым

Заведующий Международным отделом ЦК КПК Лю Цзяньчао провел рабочие консультации с председателем Высшего совета "Единой России" Борисом Грызловым. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:33

2022-11-11T13:33

2022-11-11T13:33

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МОСКВА, 11 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Заведующий Международным отделом ЦК КПК Лю Цзяньчао провел рабочие консультации с председателем Высшего совета "Единой России" Борисом Грызловым.Стороны обменялись мнениями по реализации важных договорённостей, достигнутых главами двух государств, содействию межпартийным обменам и сотрудничеству, содействию развитию двусторонних отношений, а также по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес.Лю Цзяньчао также рассказал об основных итогах XX съезда КПК.

https://ria.ru/20221108/proekty-1830010908.html

китай

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

единая россия, китай, борис грызлов