Рейтинг@Mail.ru
Лю Цзяньчао провел рабочие консультации с Борисом Грызловым - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221111/konsultatsii-1830771560.html
Лю Цзяньчао провел рабочие консультации с Борисом Грызловым
Лю Цзяньчао провел рабочие консультации с Борисом Грызловым - РИА Новости, 11.11.2022
Лю Цзяньчао провел рабочие консультации с Борисом Грызловым
Заведующий Международным отделом ЦК КПК Лю Цзяньчао провел рабочие консультации с председателем Высшего совета "Единой России" Борисом Грызловым. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:33
2022-11-11T13:33
россия-китай: главное
единая россия
китай
борис грызлов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830766900_0:225:1200:900_1920x0_80_0_0_fe040c92b48fbf34aad6162a3d1f5f6e.jpg
МОСКВА, 11 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Заведующий Международным отделом ЦК КПК Лю Цзяньчао провел рабочие консультации с председателем Высшего совета "Единой России" Борисом Грызловым.Стороны обменялись мнениями по реализации важных договорённостей, достигнутых главами двух государств, содействию межпартийным обменам и сотрудничеству, содействию развитию двусторонних отношений, а также по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес.Лю Цзяньчао также рассказал об основных итогах XX съезда КПК.
https://ria.ru/20221108/proekty-1830010908.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830766900_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_8f398bb169a11334fe2910a89783e33f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единая россия, китай, борис грызлов
Россия-Китай: Главное, Единая Россия, Китай, Борис Грызлов
13:33 11.11.2022
 

Лю Цзяньчао провел рабочие консультации с Борисом Грызловым

© Фото : Партия "Единая Россия"Председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов провел рабочие консультации с заведующим Международным отделом ЦК Компартии Китая Лю Цзяньчао
Председатель Высшего совета Единой России Борис Грызлов провел рабочие консультации с заведующим Международным отделом ЦК Компартии Китая Лю Цзяньчао - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Партия "Единая Россия"
Председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов провел рабочие консультации с заведующим Международным отделом ЦК Компартии Китая Лю Цзяньчао
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Заведующий Международным отделом ЦК КПК Лю Цзяньчао провел рабочие консультации с председателем Высшего совета "Единой России" Борисом Грызловым.
Стороны обменялись мнениями по реализации важных договорённостей, достигнутых главами двух государств, содействию межпартийным обменам и сотрудничеству, содействию развитию двусторонних отношений, а также по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес.
Лю Цзяньчао также рассказал об основных итогах XX съезда КПК.
Ректор совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжан - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 16:49Россия-Китай: Главное
Ректор: МГУ-ППИ в Шэньчжэне увеличит число исследовательских проектов
 
Россия-Китай: ГлавноеЕдиная РоссияКитайБорис Грызлов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала