https://ria.ru/20221111/konsultatsii-1830771560.html
Лю Цзяньчао провел рабочие консультации с Борисом Грызловым
Лю Цзяньчао провел рабочие консультации с Борисом Грызловым - РИА Новости, 11.11.2022
Лю Цзяньчао провел рабочие консультации с Борисом Грызловым
Заведующий Международным отделом ЦК КПК Лю Цзяньчао провел рабочие консультации с председателем Высшего совета "Единой России" Борисом Грызловым. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:33
2022-11-11T13:33
2022-11-11T13:33
россия-китай: главное
единая россия
китай
борис грызлов
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МОСКВА, 11 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Заведующий Международным отделом ЦК КПК Лю Цзяньчао провел рабочие консультации с председателем Высшего совета "Единой России" Борисом Грызловым.Стороны обменялись мнениями по реализации важных договорённостей, достигнутых главами двух государств, содействию межпартийным обменам и сотрудничеству, содействию развитию двусторонних отношений, а также по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес.Лю Цзяньчао также рассказал об основных итогах XX съезда КПК.
https://ria.ru/20221108/proekty-1830010908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, китай, борис грызлов
Россия-Китай: Главное, Единая Россия, Китай, Борис Грызлов