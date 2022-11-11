Рейтинг@Mail.ru
Сценарист фильмов о Бонде выплатит миллионы по делу об изнасиловании - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221111/kompensatsiya-1830735145.html
Сценарист фильмов о Бонде выплатит миллионы по делу об изнасиловании
Сценарист фильмов о Бонде выплатит миллионы по делу об изнасиловании - РИА Новости, 11.11.2022
Сценарист фильмов о Бонде выплатит миллионы по делу об изнасиловании
Суд обязал режиссера и сценариста Пола Хаггиса выплатить компенсацию в семь с половиной миллионов долларов Хейли Брест, обвинившей его в изнасиловании, пишет... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:11
2022-11-11T13:11
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830734108_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3c272f1e8b891c4016b3e7e4c72ded10.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Суд обязал режиссера и сценариста Пола Хаггиса выплатить компенсацию в семь с половиной миллионов долларов Хейли Брест, обвинившей его в изнасиловании, пишет The Guardian. Также присяжные решили, что он должен выплатить штраф, сумму которого озвучат позже. По словам Брест, инцидент произошел в 2013 году. Она решила подать иск в 2017-м из-за того, что Хаггис публично осудил продюсера Харви Вайнштейна за харассмент. И такое поведение привело ее в ярость. "Этот мужчина изнасиловал меня и изображал из себя защитника женщин", — делится переживаниями Хейли. Хаггис обвинение отрицает. "Мне страшно, потому что я не знаю, почему женщины, вообще кто-то, может лгать о таких вещах", — сказал он.Защитники сценариста попытались подорвать доверие к обвинителю. Адвокаты старались убедить суд в том, что к делу причастны саентологи, от которых Хаггис отрекся в 2009 году. Однако те отрицают какую-либо связь с иском Брест. Кроме Хейли, еще четыре женщины заявили о неприемлемом поведении Хаггиса. В одном случае речь также шла об изнасиловании. Однако они не стали подавать в суд на него. Хаггис написал сценарии для нескольких фильмов о Джеймсе Бонде — "Квант милосердия" и "Козино "Рояль". Он также работал над скриптами к лентам "Малышка на миллион", "Столкновение" — первая из них получила четыре "Оскара", а вторая — три статуэтки. Также Хаггис известен как режиссер. Снял, помимо "Столкновения", "Красную жару", "Три дня на побег", "Третью персону".
https://ria.ru/20221110/beatty-1830487770.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830734108_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a8c9b34c6ce13e4e81e6b87b811bbbaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
13:11 11.11.2022
 
Сценарист фильмов о Бонде выплатит миллионы по делу об изнасиловании

Сценарист Пол Хаггис выплатит миллионы Хейли Брест, обвинившей его в изнасиловании

© AP Photo / John MinchilloСценарист и кинорежиссер Пол Хаггис покидает здание суда в Нью-Йорке
Сценарист и кинорежиссер Пол Хаггис покидает здание суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / John Minchillo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Суд обязал режиссера и сценариста Пола Хаггиса выплатить компенсацию в семь с половиной миллионов долларов Хейли Брест, обвинившей его в изнасиловании, пишет The Guardian.
Также присяжные решили, что он должен выплатить штраф, сумму которого озвучат позже.
По словам Брест, инцидент произошел в 2013 году. Она решила подать иск в 2017-м из-за того, что Хаггис публично осудил продюсера Харви Вайнштейна за харассмент. И такое поведение привело ее в ярость.
"Этот мужчина изнасиловал меня и изображал из себя защитника женщин", — делится переживаниями Хейли.
Хаггис обвинение отрицает. "Мне страшно, потому что я не знаю, почему женщины, вообще кто-то, может лгать о таких вещах", — сказал он.
Защитники сценариста попытались подорвать доверие к обвинителю. Адвокаты старались убедить суд в том, что к делу причастны саентологи, от которых Хаггис отрекся в 2009 году. Однако те отрицают какую-либо связь с иском Брест.
Кроме Хейли, еще четыре женщины заявили о неприемлемом поведении Хаггиса. В одном случае речь также шла об изнасиловании. Однако они не стали подавать в суд на него.
Хаггис написал сценарии для нескольких фильмов о Джеймсе Бонде — "Квант милосердия" и "Козино "Рояль". Он также работал над скриптами к лентам "Малышка на миллион", "Столкновение" — первая из них получила четыре "Оскара", а вторая — три статуэтки. Также Хаггис известен как режиссер. Снял, помимо "Столкновения", "Красную жару", "Три дня на побег", "Третью персону".
Американский актер Уоррен Битти - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 13:52Культура
Актера Уоррена Битти обвинили в принуждении несовершеннолетней к сексу
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала