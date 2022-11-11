https://ria.ru/20221111/kompensatsiya-1830735145.html

Сценарист фильмов о Бонде выплатит миллионы по делу об изнасиловании

Сценарист фильмов о Бонде выплатит миллионы по делу об изнасиловании - РИА Новости, 11.11.2022

Сценарист фильмов о Бонде выплатит миллионы по делу об изнасиловании

Суд обязал режиссера и сценариста Пола Хаггиса выплатить компенсацию в семь с половиной миллионов долларов Хейли Брест, обвинившей его в изнасиловании, пишет... РИА Новости, 11.11.2022

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Суд обязал режиссера и сценариста Пола Хаггиса выплатить компенсацию в семь с половиной миллионов долларов Хейли Брест, обвинившей его в изнасиловании, пишет The Guardian. Также присяжные решили, что он должен выплатить штраф, сумму которого озвучат позже. По словам Брест, инцидент произошел в 2013 году. Она решила подать иск в 2017-м из-за того, что Хаггис публично осудил продюсера Харви Вайнштейна за харассмент. И такое поведение привело ее в ярость. "Этот мужчина изнасиловал меня и изображал из себя защитника женщин", — делится переживаниями Хейли. Хаггис обвинение отрицает. "Мне страшно, потому что я не знаю, почему женщины, вообще кто-то, может лгать о таких вещах", — сказал он.Защитники сценариста попытались подорвать доверие к обвинителю. Адвокаты старались убедить суд в том, что к делу причастны саентологи, от которых Хаггис отрекся в 2009 году. Однако те отрицают какую-либо связь с иском Брест. Кроме Хейли, еще четыре женщины заявили о неприемлемом поведении Хаггиса. В одном случае речь также шла об изнасиловании. Однако они не стали подавать в суд на него. Хаггис написал сценарии для нескольких фильмов о Джеймсе Бонде — "Квант милосердия" и "Козино "Рояль". Он также работал над скриптами к лентам "Малышка на миллион", "Столкновение" — первая из них получила четыре "Оскара", а вторая — три статуэтки. Также Хаггис известен как режиссер. Снял, помимо "Столкновения", "Красную жару", "Три дня на побег", "Третью персону".

https://ria.ru/20221110/beatty-1830487770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости