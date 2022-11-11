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Продвижение ВСУ в Херсонской области составило не более десяти километров

Продвижение ВСУ в Херсонской области составило не более десяти километров - РИА Новости, 11.11.2022

Продвижение ВСУ в Херсонской области составило не более десяти километров

Продвижение войск Украины за прошедшие два дня на отдельных участках в Херсонской области составило не более 10 км, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:14

2022-11-11T13:14

2022-11-11T13:14

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херсонская область

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Продвижение войск Украины за прошедшие два дня на отдельных участках в Херсонской области составило не более 10 км, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, переброска группировки российских войск с правого берега Днепра на левый была завершена в 05.00 мск, потерь в технике и личном составе нет."За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более десяти километров", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221110/spetsoperatsiya-1830534271.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность