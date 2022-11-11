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Продвижение ВСУ в Херсонской области составило не более десяти километров - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Продвижение ВСУ в Херсонской области составило не более десяти километров
Продвижение ВСУ в Херсонской области составило не более десяти километров - РИА Новости, 11.11.2022
Продвижение ВСУ в Херсонской области составило не более десяти километров
Продвижение войск Украины за прошедшие два дня на отдельных участках в Херсонской области составило не более 10 км, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:14
2022-11-11T13:14
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Продвижение войск Украины за прошедшие два дня на отдельных участках в Херсонской области составило не более 10 км, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, переброска группировки российских войск с правого берега Днепра на левый была завершена в 05.00 мск, потерь в технике и личном составе нет."За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более десяти километров", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221110/spetsoperatsiya-1830534271.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
13:14 11.11.2022
 
Продвижение ВСУ в Херсонской области составило не более десяти километров

Минобороны: продвижение ВСУ в Херсонской области составило не более десяти километров

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Херсонской области
Военнослужащие ВС РФ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Продвижение войск Украины за прошедшие два дня на отдельных участках в Херсонской области составило не более 10 км, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, переброска группировки российских войск с правого берега Днепра на левый была завершена в 05.00 мск, потерь в технике и личном составе нет.
"За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более десяти километров", - сказали в ведомстве.
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