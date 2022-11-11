Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне сохранилась возможность поставки продовольствия - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/kherson-1830756432.html
В Херсоне сохранилась возможность поставки продовольствия
В Херсоне сохранилась возможность поставки продовольствия - РИА Новости, 11.11.2022
В Херсоне сохранилась возможность поставки продовольствия
Возможность логистики между правым и левым берегом Днепра, в том числе для поставок продовольствия в Херсон, сохраняется, вся критически важная инфраструктура в РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:02
2022-11-11T13:02
специальная военная операция на украине
херсон
россия
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825175230_0:3:1200:678_1920x0_80_0_0_8b5b67b21563d565cf9a87d2903e9f63.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Возможность логистики между правым и левым берегом Днепра, в том числе для поставок продовольствия в Херсон, сохраняется, вся критически важная инфраструктура в городе функционирует, сообщил мэр Александр Кобец."У нас есть все возможности для того, чтобы (логистика - ред.) между правым и левым берегом была обеспечена. Есть у нас все решения в плане передвижения, это касается и эвакуации, и поставок необходимых материалов и продовольствия", - сказал Кобец в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что на сегодняшний день вся критически важная инфраструктура города находится в рабочем состоянии. "Подается тепло в жилые помещения, подается вода, работают очистные сооружения, вывозится мусор. Мы приложим все усилия, чтобы критическая инфраструктура была в рабочем состоянии", - подчеркнул мэр.Как заявлял ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин, войска РФ займут оборону на херсонском направлении по левому берегу Днепра. Он докладывал министру обороны Сергею Шойгу, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности. По данным на 9 ноября, все желающие в Херсонской области, а это более 115 тысяч человек, покинули район боевых действий.
https://ria.ru/20221111/khesron-1830747651.html
https://ria.ru/20221111/kherson-1830742116.html
херсон
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825175230_176:0:1080:678_1920x0_80_0_0_dcd374a4ce03b1beb39eddaa1a2ee441.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область
13:02 11.11.2022
 
В Херсоне сохранилась возможность поставки продовольствия

Мэр Херсона Кобец: возможность поставок продовольствия в город сохраняется

© РИА НовостиЖители Херсона во время перевозки на левый берег Днепра
Жители Херсона во время перевозки на левый берег Днепра
© РИА Новости
Жители Херсона во время перевозки на левый берег Днепра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Возможность логистики между правым и левым берегом Днепра, в том числе для поставок продовольствия в Херсон, сохраняется, вся критически важная инфраструктура в городе функционирует, сообщил мэр Александр Кобец.
"У нас есть все возможности для того, чтобы (логистика - ред.) между правым и левым берегом была обеспечена. Есть у нас все решения в плане передвижения, это касается и эвакуации, и поставок необходимых материалов и продовольствия", - сказал Кобец в эфире телеканала "Россия 24".
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
12:37Специальная военная операция на Украине
В Херсоне остаются от 80 до ста тысяч мирных граждан
Он добавил, что на сегодняшний день вся критически важная инфраструктура города находится в рабочем состоянии. "Подается тепло в жилые помещения, подается вода, работают очистные сооружения, вывозится мусор. Мы приложим все усилия, чтобы критическая инфраструктура была в рабочем состоянии", - подчеркнул мэр.
Как заявлял ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин, войска РФ займут оборону на херсонском направлении по левому берегу Днепра. Он докладывал министру обороны Сергею Шойгу, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности. По данным на 9 ноября, все желающие в Херсонской области, а это более 115 тысяч человек, покинули район боевых действий.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
12:23Специальная военная операция на Украине
Песков прокомментировал негативные оценки решения по Херсону
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала