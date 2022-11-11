https://ria.ru/20221111/kherson-1830756432.html

В Херсоне сохранилась возможность поставки продовольствия

В Херсоне сохранилась возможность поставки продовольствия - РИА Новости, 11.11.2022

В Херсоне сохранилась возможность поставки продовольствия

Возможность логистики между правым и левым берегом Днепра, в том числе для поставок продовольствия в Херсон, сохраняется, вся критически важная инфраструктура в РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:02

2022-11-11T13:02

2022-11-11T13:02

специальная военная операция на украине

херсон

россия

херсонская область

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Возможность логистики между правым и левым берегом Днепра, в том числе для поставок продовольствия в Херсон, сохраняется, вся критически важная инфраструктура в городе функционирует, сообщил мэр Александр Кобец."У нас есть все возможности для того, чтобы (логистика - ред.) между правым и левым берегом была обеспечена. Есть у нас все решения в плане передвижения, это касается и эвакуации, и поставок необходимых материалов и продовольствия", - сказал Кобец в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что на сегодняшний день вся критически важная инфраструктура города находится в рабочем состоянии. "Подается тепло в жилые помещения, подается вода, работают очистные сооружения, вывозится мусор. Мы приложим все усилия, чтобы критическая инфраструктура была в рабочем состоянии", - подчеркнул мэр.Как заявлял ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин, войска РФ займут оборону на херсонском направлении по левому берегу Днепра. Он докладывал министру обороны Сергею Шойгу, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности. По данным на 9 ноября, все желающие в Херсонской области, а это более 115 тысяч человек, покинули район боевых действий.

https://ria.ru/20221111/khesron-1830747651.html

https://ria.ru/20221111/kherson-1830742116.html

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херсон, россия, херсонская область