Рейтинг@Mail.ru
К работе по созданию курорта "Каякент" привлекут крупных инвесторов - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221111/kayakent-1830966738.html
К работе по созданию курорта "Каякент" привлекут крупных инвесторов
К работе по созданию курорта "Каякент" привлекут крупных инвесторов - РИА Новости, 11.11.2022
К работе по созданию курорта "Каякент" привлекут крупных инвесторов
Крупные инвесторы и институты развития будут привлечены к работе по созданию объектов в Дагестане - всероссийского детского центра "Дагестан" и курорта... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T21:19
2022-11-11T21:19
туризм
дмитрий чернышенко
сергей меликов
россия
балтийское море
северный кавказ
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825444722_0:180:3078:1911_1920x0_80_0_0_a48c6852b160216fbbf1a491d44b2391.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Крупные инвесторы и институты развития будут привлечены к работе по созданию объектов в Дагестане - всероссийского детского центра "Дагестан" и курорта "Каякент", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Чернышенко и глава Дагестана Сергей Меликов провели рабочую встречу, обсудив выполнение поручений президента РФ по развитию туристической инфраструктуры в регионе, сообщает кабмин. "На встрече обсудили выполнение поручений президента Владимира Путина по итогам президиума Госсовета по развитию туризма. Это реализация проектов курорта "Каякент" и всероссийского детского центра "Дагестан", - говорится в релизе."Сейчас необходимо начать разработку мастер-плана территории. Он позволит обеспечить комплексный подход к ее развитию, четко определить потребности в номерном фонде и обеспечивающей инфраструктуре, выстроить удобную и понятную логистику. К работе будут привлечены институты развития – "Кавказ.РФ", "Туризм.РФ" и крупные инвесторы. Для развития курортов нужно максимально использовать инструменты национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – приводятся на сайте кабмина слова Чернышенко.Вице-премьер поручил Минэкономразвития совместно с руководством Дагестана и заинтересованными организациями подготовить предложения по реализации проекта."Создание каспийского курорта коренным образом может изменить структуру экономики Дагестана, станет драйвером развития в регионе высокотехнологичных индустрий. В конечном счете все мы должны осознавать ответственность перед жителями республики и нашими гостями за предоставление качественных и безопасных услуг. Перед нами стоят амбициозные, но вполне осуществимые задачи", - отметил Меликов, слова которого также приводятся в релизе. Меликов сообщил, что в этом году Дагестан посетило около 1,5 миллиона человек, что превышает показатели турпотока всего 2021 года, по итогам которого регион посетило 1,1 миллиона туристов.В сентябре президент Путин поручил проработать создание крупных курортов на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях и в Приморье для отдыха до 10 миллионов россиян ежегодно. В частности он поручил продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии.
https://ria.ru/20221111/elbrus-1830767878.html
https://ria.ru/20221111/kuzbass-1830681963.html
россия
балтийское море
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825444722_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_49147a19ae6f529f6757208a526e174c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий чернышенко, сергей меликов, россия, балтийское море, северный кавказ, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм
Туризм, Дмитрий Чернышенко, Сергей Меликов, Россия, Балтийское море, Северный Кавказ, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Новости - Туризм
21:19 11.11.2022
 
К работе по созданию курорта "Каякент" привлекут крупных инвесторов

Чернышенко: к работе по созданию курорта "Каякент" привлекут крупных инвесторов

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкДагестан
Дагестан - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Дагестан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Крупные инвесторы и институты развития будут привлечены к работе по созданию объектов в Дагестане - всероссийского детского центра "Дагестан" и курорта "Каякент", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко и глава Дагестана Сергей Меликов провели рабочую встречу, обсудив выполнение поручений президента РФ по развитию туристической инфраструктуры в регионе, сообщает кабмин. "На встрече обсудили выполнение поручений президента Владимира Путина по итогам президиума Госсовета по развитию туризма. Это реализация проектов курорта "Каякент" и всероссийского детского центра "Дагестан", - говорится в релизе.
Отдыхающий возле канатной дороги на станции Гарабаши горнолыжного курорта Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 17:30Туризм
Названа дата открытия горнолыжного сезона на Эльбрусе
"Сейчас необходимо начать разработку мастер-плана территории. Он позволит обеспечить комплексный подход к ее развитию, четко определить потребности в номерном фонде и обеспечивающей инфраструктуре, выстроить удобную и понятную логистику. К работе будут привлечены институты развития – "Кавказ.РФ", "Туризм.РФ" и крупные инвесторы. Для развития курортов нужно максимально использовать инструменты национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – приводятся на сайте кабмина слова Чернышенко.
Вице-премьер поручил Минэкономразвития совместно с руководством Дагестана и заинтересованными организациями подготовить предложения по реализации проекта.
"Создание каспийского курорта коренным образом может изменить структуру экономики Дагестана, станет драйвером развития в регионе высокотехнологичных индустрий. В конечном счете все мы должны осознавать ответственность перед жителями республики и нашими гостями за предоставление качественных и безопасных услуг. Перед нами стоят амбициозные, но вполне осуществимые задачи", - отметил Меликов, слова которого также приводятся в релизе. Меликов сообщил, что в этом году Дагестан посетило около 1,5 миллиона человек, что превышает показатели турпотока всего 2021 года, по итогам которого регион посетило 1,1 миллиона туристов.
В сентябре президент Путин поручил проработать создание крупных курортов на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях и в Приморье для отдыха до 10 миллионов россиян ежегодно. В частности он поручил продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии.
Участница массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 11:57Туризм
Курорт Шерегеш в Кузбассе открыл горнолыжный сезон
 
ТуризмДмитрий ЧернышенкоСергей МеликовРоссияБалтийское мореСеверный КавказВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала