К работе по созданию курорта "Каякент" привлекут крупных инвесторов
Чернышенко: к работе по созданию курорта "Каякент" привлекут крупных инвесторов
Дагестан. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Крупные инвесторы и институты развития будут привлечены к работе по созданию объектов в Дагестане - всероссийского детского центра "Дагестан" и курорта "Каякент", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко и глава Дагестана Сергей Меликов провели рабочую встречу, обсудив выполнение поручений президента РФ по развитию туристической инфраструктуры в регионе, сообщает кабмин. "На встрече обсудили выполнение поручений президента Владимира Путина по итогам президиума Госсовета по развитию туризма. Это реализация проектов курорта "Каякент" и всероссийского детского центра "Дагестан", - говорится в релизе.
"Сейчас необходимо начать разработку мастер-плана территории. Он позволит обеспечить комплексный подход к ее развитию, четко определить потребности в номерном фонде и обеспечивающей инфраструктуре, выстроить удобную и понятную логистику. К работе будут привлечены институты развития – "Кавказ.РФ", "Туризм.РФ" и крупные инвесторы. Для развития курортов нужно максимально использовать инструменты национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – приводятся на сайте кабмина слова Чернышенко.
Вице-премьер поручил Минэкономразвития совместно с руководством Дагестана и заинтересованными организациями подготовить предложения по реализации проекта.
"Создание каспийского курорта коренным образом может изменить структуру экономики Дагестана, станет драйвером развития в регионе высокотехнологичных индустрий. В конечном счете все мы должны осознавать ответственность перед жителями республики и нашими гостями за предоставление качественных и безопасных услуг. Перед нами стоят амбициозные, но вполне осуществимые задачи", - отметил Меликов, слова которого также приводятся в релизе. Меликов сообщил, что в этом году Дагестан посетило около 1,5 миллиона человек, что превышает показатели турпотока всего 2021 года, по итогам которого регион посетило 1,1 миллиона туристов.
В сентябре президент Путин поручил проработать создание крупных курортов на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях и в Приморье для отдыха до 10 миллионов россиян ежегодно. В частности он поручил продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии.