https://ria.ru/20221111/kayakent-1830966738.html

К работе по созданию курорта "Каякент" привлекут крупных инвесторов

К работе по созданию курорта "Каякент" привлекут крупных инвесторов - РИА Новости, 11.11.2022

К работе по созданию курорта "Каякент" привлекут крупных инвесторов

Крупные инвесторы и институты развития будут привлечены к работе по созданию объектов в Дагестане - всероссийского детского центра "Дагестан" и курорта... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T21:19

2022-11-11T21:19

2022-11-11T21:19

туризм

дмитрий чернышенко

сергей меликов

россия

балтийское море

северный кавказ

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Крупные инвесторы и институты развития будут привлечены к работе по созданию объектов в Дагестане - всероссийского детского центра "Дагестан" и курорта "Каякент", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Чернышенко и глава Дагестана Сергей Меликов провели рабочую встречу, обсудив выполнение поручений президента РФ по развитию туристической инфраструктуры в регионе, сообщает кабмин. "На встрече обсудили выполнение поручений президента Владимира Путина по итогам президиума Госсовета по развитию туризма. Это реализация проектов курорта "Каякент" и всероссийского детского центра "Дагестан", - говорится в релизе."Сейчас необходимо начать разработку мастер-плана территории. Он позволит обеспечить комплексный подход к ее развитию, четко определить потребности в номерном фонде и обеспечивающей инфраструктуре, выстроить удобную и понятную логистику. К работе будут привлечены институты развития – "Кавказ.РФ", "Туризм.РФ" и крупные инвесторы. Для развития курортов нужно максимально использовать инструменты национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – приводятся на сайте кабмина слова Чернышенко.Вице-премьер поручил Минэкономразвития совместно с руководством Дагестана и заинтересованными организациями подготовить предложения по реализации проекта."Создание каспийского курорта коренным образом может изменить структуру экономики Дагестана, станет драйвером развития в регионе высокотехнологичных индустрий. В конечном счете все мы должны осознавать ответственность перед жителями республики и нашими гостями за предоставление качественных и безопасных услуг. Перед нами стоят амбициозные, но вполне осуществимые задачи", - отметил Меликов, слова которого также приводятся в релизе. Меликов сообщил, что в этом году Дагестан посетило около 1,5 миллиона человек, что превышает показатели турпотока всего 2021 года, по итогам которого регион посетило 1,1 миллиона туристов.В сентябре президент Путин поручил проработать создание крупных курортов на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях и в Приморье для отдыха до 10 миллионов россиян ежегодно. В частности он поручил продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии.

https://ria.ru/20221111/elbrus-1830767878.html

https://ria.ru/20221111/kuzbass-1830681963.html

россия

балтийское море

северный кавказ

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дмитрий чернышенко, сергей меликов, россия, балтийское море, северный кавказ, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм