https://ria.ru/20221111/investory-1830928057.html

Лукашенко предупредил западных инвесторов, желающих продать активы

Лукашенко предупредил западных инвесторов, желающих продать активы - РИА Новости, 11.11.2022

Лукашенко предупредил западных инвесторов, желающих продать активы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску больше не нужны инвесторы из Литвы и Финляндии, которые здесь "все побросали", а западным... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T18:16

2022-11-11T18:16

2022-11-11T18:16

александр лукашенко

белоруссия

в мире

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску больше не нужны инвесторы из Литвы и Финляндии, которые здесь "все побросали", а западным инвесторам, желающим продать белорусские активы, он пригрозил национализацией.В июле правительство Белоруссии издало перечень из 190 компаний, работающих в различных сферах экономики республики. Инвесторам из недружественных стран было запрещено отчуждение долей и акций этих компаний. Впоследствии перечень несколько расширился. В ноябре были расширены ограничения в отношении юридических и физических лиц из недружественных стран, являющихся инвесторами вошедших в перечень компаний, установлен запрет на реорганизацию бизнеса и выход из него."Чтобы я близко больше не видел здесь ваших литовцев, финнов и прочее. Мы знаем, как они заходили (в проекты в Белоруссии – ред.) и побросали все, повыходили. Сейчас мне сигнализируют – не хочу предприятия называть, - что одни сбежали, финны, а литовцы бегают и ищут, как бы это не бросить предприятие, а хорошо его продать. Так вот они должны знать: никто ничего не продаст с иностранным капиталом – это будет национализировано", - сказал Лукашенко во время поездки в Витебскую область в пятницу. Видео заявления президента опубликовал близкий к его пресс-служба Telegram-канал "Пул Первого".Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии.

https://ria.ru/20220815/henkel-1809815597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, белоруссия, в мире, санкции ес в отношении белоруссии