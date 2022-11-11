https://ria.ru/20221111/inflyatsiya-1830811281.html

Греф ожидает снижения инфляции и ключевой ставки ЦБ в 2023 году

Греф ожидает снижения инфляции и ключевой ставки ЦБ в 2023 году - РИА Новости, 11.11.2022

Греф ожидает снижения инфляции и ключевой ставки ЦБ в 2023 году

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает в следующем году дальнейшего замедления инфляции в России и снижения ключевой ставки ЦБ. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:47

2022-11-11T14:47

2022-11-11T14:47

экономика

ипотека

герман греф

максим решетников

россия

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает в следующем году дальнейшего замедления инфляции в России и снижения ключевой ставки ЦБ."Бюджет будет дефицитным, соответственно, с ликвидностью должно быть все нормально. И я думаю, что депозитные инструменты будут находиться на уровне примерно инфляции, может быть, даже чуть ниже", - прогнозирует глава Сбербанка.Пока ставки по депозитам - это отражение ситуации со спросом на деньги, пояснил он. "Как только у банков будет возникать дефицит ликвидности, а сегодня это пока не так, ставки на депозиты будут расти. Сегодня банковская система в целом немного профицитна, поэтому ставки по депозитам имеют отрицательный уровень по отношению к инфляции", - отметил банкир.Банк России в конце октября ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставил ее без изменений на уровне 7,5%.По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,52% на 7 ноября с 12,69% неделей ранее. Глава министерства Максим Решетников говорил, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться в диапазоне 12-12,4% - лучше прогноза.

https://ria.ru/20221110/ekonomika-1830464406.html

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

экономика, ипотека, герман греф, максим решетников, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)