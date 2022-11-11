https://ria.ru/20221111/inflyatsiya-1830811281.html
Греф ожидает снижения инфляции и ключевой ставки ЦБ в 2023 году
Греф ожидает снижения инфляции и ключевой ставки ЦБ в 2023 году - РИА Новости, 11.11.2022
Греф ожидает снижения инфляции и ключевой ставки ЦБ в 2023 году
Глава Сбербанка Герман Греф ожидает в следующем году дальнейшего замедления инфляции в России и снижения ключевой ставки ЦБ. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:47
2022-11-11T14:47
2022-11-11T14:47
экономика
ипотека
герман греф
максим решетников
россия
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает в следующем году дальнейшего замедления инфляции в России и снижения ключевой ставки ЦБ."Бюджет будет дефицитным, соответственно, с ликвидностью должно быть все нормально. И я думаю, что депозитные инструменты будут находиться на уровне примерно инфляции, может быть, даже чуть ниже", - прогнозирует глава Сбербанка.Пока ставки по депозитам - это отражение ситуации со спросом на деньги, пояснил он. "Как только у банков будет возникать дефицит ликвидности, а сегодня это пока не так, ставки на депозиты будут расти. Сегодня банковская система в целом немного профицитна, поэтому ставки по депозитам имеют отрицательный уровень по отношению к инфляции", - отметил банкир.Банк России в конце октября ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставил ее без изменений на уровне 7,5%.По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,52% на 7 ноября с 12,69% неделей ранее. Глава министерства Максим Решетников говорил, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться в диапазоне 12-12,4% - лучше прогноза.
https://ria.ru/20221110/ekonomika-1830464406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ипотека, герман греф, максим решетников, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Ипотека, Герман Греф, Максим Решетников, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Греф ожидает снижения инфляции и ключевой ставки ЦБ в 2023 году
Глава Сбербанка Греф ожидает снижения инфляции и ключевой ставки ЦБ России в 2023 году