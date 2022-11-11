https://ria.ru/20221111/gruziya-1830751180.html
В Грузии скоро достроят завод по производству БПЛА
В Грузии скоро достроят завод по производству БПЛА - РИА Новости, 11.11.2022
В Грузии скоро достроят завод по производству БПЛА
Строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) грузинско-польской компании "Дельта-ВБ" находится на завершающей стадии, сообщает... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:46
2022-11-11T12:46
2022-11-11T12:58
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ТБИЛИСИ, 11 ноя - РИА Новости. Строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) грузинско-польской компании "Дельта-ВБ" находится на завершающей стадии, сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.Предприятие "Дельта-ВБ" было создано польской компанией WB Electronics и грузинским государственным военным научно-техническим центром "Дельта"."Строительство завода по производству БПЛА грузино-польской компании находится на завершающей стадии. Министр обороны Грузии проинспектировал строительство завода беспилотных летательных аппаратов. Джуаншер Бурчуладзе отметил, что в ближайшее время предприятие сможет выпускать беспилотники грузинского производства", - говорится в сообщении.По данным ведомства, грузинские и польские специалисты будут вместе работать на предприятии над производством БПЛА, также в целях развития военной промышленности между ООО "Дельта-ВБ" и министерством обороны Грузии подписано соглашение, предусматривающее открытие первого в регионе учебного центра по работе с беспилотными летательными аппаратами.Ранее Бурчуладзе сообщал, что Грузия начнет производить беспилотные летательные аппараты в сотрудничестве с польской компанией до конца этого года.
https://ria.ru/20221102/vampire-1828711452.html
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в мире, грузия, бпла
12:46 11.11.2022 (обновлено: 12:58 11.11.2022)
В Грузии скоро достроят завод по производству БПЛА
Минобороны Грузии заявило о скором окончании строительства завода по производству БПЛА
ТБИЛИСИ, 11 ноя - РИА Новости.
Строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) грузинско-польской компании "Дельта-ВБ" находится на завершающей стадии, сообщает
пресс-служба министерства обороны Грузии.
Предприятие "Дельта-ВБ" было создано польской компанией WB Electronics и грузинским государственным военным научно-техническим центром "Дельта".
"Строительство завода по производству БПЛА грузино-польской компании находится на завершающей стадии. Министр обороны Грузии проинспектировал строительство завода беспилотных летательных аппаратов. Джуаншер Бурчуладзе отметил, что в ближайшее время предприятие сможет выпускать беспилотники грузинского производства", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, грузинские и польские специалисты будут вместе работать на предприятии над производством БПЛА, также в целях развития военной промышленности между ООО "Дельта-ВБ" и министерством обороны Грузии подписано соглашение, предусматривающее открытие первого в регионе учебного центра по работе с беспилотными летательными аппаратами.
Ранее Бурчуладзе сообщал, что Грузия начнет производить беспилотные летательные аппараты в сотрудничестве с польской компанией до конца этого года.