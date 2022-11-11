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В Нефтеюганске в торговом здании ликвидировали открытое горение
В Нефтеюганске в торговом здании ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 11.11.2022
В Нефтеюганске в торговом здании ликвидировали открытое горение
Открытое горение в торговом центре в Нефтеюганске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T20:28
2022-11-11T20:28
2022-11-11T22:36
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нефтеюганск
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Открытое горение в торговом центре в Нефтеюганске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что пожар был локализован на площади в 1 тысячу квадратных метров, пожарные не допустили распространения огня на жилые дома."В 20.15 (мск) открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.По данным ГУ МЧС по ХМАО, для тушения пожара привлекались 10 единиц спецтехники и 47 сотрудников. Причина возгорания устанавливается органами дознания.
https://ria.ru/20221111/omsk-1830954765.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нефтеюганск, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Нефтеюганск, Россия
20:28 11.11.2022 (обновлено: 22:36 11.11.2022)
В Нефтеюганске в торговом здании ликвидировали открытое горение
В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в торговом здании в Нефтеюганске