Рейтинг@Mail.ru
В Нефтеюганске в торговом здании ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/gorenie-1830958930.html
В Нефтеюганске в торговом здании ликвидировали открытое горение
В Нефтеюганске в торговом здании ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 11.11.2022
В Нефтеюганске в торговом здании ликвидировали открытое горение
Открытое горение в торговом центре в Нефтеюганске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T20:28
2022-11-11T22:36
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нефтеюганск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830937507_0:189:1280:909_1920x0_80_0_0_6ae619e1ac1046d9a9c543687307e11e.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Открытое горение в торговом центре в Нефтеюганске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что пожар был локализован на площади в 1 тысячу квадратных метров, пожарные не допустили распространения огня на жилые дома."В 20.15 (мск) открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.По данным ГУ МЧС по ХМАО, для тушения пожара привлекались 10 единиц спецтехники и 47 сотрудников. Причина возгорания устанавливается органами дознания.
https://ria.ru/20221111/omsk-1830954765.html
нефтеюганск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830937507_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d14998cc23061af677f32013329ef0a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нефтеюганск, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Нефтеюганск, Россия
20:28 11.11.2022 (обновлено: 22:36 11.11.2022)
 
В Нефтеюганске в торговом здании ликвидировали открытое горение

В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в торговом здании в Нефтеюганске

© Фото : Главное управление МЧС России по ХМАО — ЮгреПожар в торговом здании в Нефтеюганске
Пожар в торговом здании в Нефтеюганске - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Главное управление МЧС России по ХМАО — Югре
Пожар в торговом здании в Нефтеюганске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Открытое горение в торговом центре в Нефтеюганске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что пожар был локализован на площади в 1 тысячу квадратных метров, пожарные не допустили распространения огня на жилые дома.
"В 20.15 (мск) открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС по ХМАО, для тушения пожара привлекались 10 единиц спецтехники и 47 сотрудников. Причина возгорания устанавливается органами дознания.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 20:12
В Омске загорелся медуниверситет, эвакуировали 50 человек
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НефтеюганскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала