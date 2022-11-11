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В Нефтеюганске в торговом здании ликвидировали открытое горение

В Нефтеюганске в торговом здании ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 11.11.2022

В Нефтеюганске в торговом здании ликвидировали открытое горение

Открытое горение в торговом центре в Нефтеюганске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T20:28

2022-11-11T20:28

2022-11-11T22:36

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нефтеюганск

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Открытое горение в торговом центре в Нефтеюганске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что пожар был локализован на площади в 1 тысячу квадратных метров, пожарные не допустили распространения огня на жилые дома."В 20.15 (мск) открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.По данным ГУ МЧС по ХМАО, для тушения пожара привлекались 10 единиц спецтехники и 47 сотрудников. Причина возгорания устанавливается органами дознания.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нефтеюганск, россия