https://ria.ru/20221111/frantsiya-1830812518.html

Посол во Франции заявил об угрозах в адрес российских загранучреждений

Посол во Франции заявил об угрозах в адрес российских загранучреждений - РИА Новости, 11.11.2022

Посол во Франции заявил об угрозах в адрес российских загранучреждений

В адрес российских загранучреждений во Франции поступают угрозы, заявил в пятницу посол России в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:49

2022-11-11T14:49

2022-11-11T14:50

в мире

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ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. В адрес российских загранучреждений во Франции поступают угрозы, заявил в пятницу посол России в Париже Алексей Мешков.Посол РФ в пятницу принял участие в церемонии возложения венка к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, которые воевали во Франции в ходе Первой мировой войны."Периодически поступают угрозы. Нам приходится быть начеку", - сказал посол после церемонии журналистам, отвечая на вопрос о том, угрожают ли российским загранучреждениям во Франции.Ранее Мешков в интервью РИА Новости сообщил о случаях дискриминации в отношении российских граждан во Франции. Так, 22 августа порядка 70 россиян, проживающих во Франции, подали жалобу в прокуратуру за дискриминацию по национальному признаку. Кроме того, по словам дипломата, французские банки намекали россиянам, проживающим во Франции, на отказ от гражданства РФ ради сохранения счетов. Также поступали жалобы и в неадекватном отношении к детям в школах.В конце октября проживающая во Франции россиянка по имени Анастасия рассказала РИА Новости, что компания украинцев напала на ее семью во время отдыха в Нормандии. После словесной перепалки один из мужчин ударил ее отца, тот получил сильный ушиб носа. Приехавшая на место полиция отказалась задержать основного дебошира. После этого посольство России в Париже направило в МИД Франции официальную ноту с требованием принять меры по расследованию инцидента.

https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830136728.html

https://ria.ru/20221111/frantsiya-1830786036.html

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