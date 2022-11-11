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Посол во Франции заявил об угрозах в адрес российских загранучреждений - РИА Новости, 11.11.2022
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Посол во Франции заявил об угрозах в адрес российских загранучреждений
Посол во Франции заявил об угрозах в адрес российских загранучреждений - РИА Новости, 11.11.2022
Посол во Франции заявил об угрозах в адрес российских загранучреждений
В адрес российских загранучреждений во Франции поступают угрозы, заявил в пятницу посол России в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:49
2022-11-11T14:50
в мире
алексей мешков
франция
нормандия
россия
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ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. В адрес российских загранучреждений во Франции поступают угрозы, заявил в пятницу посол России в Париже Алексей Мешков.Посол РФ в пятницу принял участие в церемонии возложения венка к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, которые воевали во Франции в ходе Первой мировой войны."Периодически поступают угрозы. Нам приходится быть начеку", - сказал посол после церемонии журналистам, отвечая на вопрос о том, угрожают ли российским загранучреждениям во Франции.Ранее Мешков в интервью РИА Новости сообщил о случаях дискриминации в отношении российских граждан во Франции. Так, 22 августа порядка 70 россиян, проживающих во Франции, подали жалобу в прокуратуру за дискриминацию по национальному признаку. Кроме того, по словам дипломата, французские банки намекали россиянам, проживающим во Франции, на отказ от гражданства РФ ради сохранения счетов. Также поступали жалобы и в неадекватном отношении к детям в школах.В конце октября проживающая во Франции россиянка по имени Анастасия рассказала РИА Новости, что компания украинцев напала на ее семью во время отдыха в Нормандии. После словесной перепалки один из мужчин ударил ее отца, тот получил сильный ушиб носа. Приехавшая на место полиция отказалась задержать основного дебошира. После этого посольство России в Париже направило в МИД Франции официальную ноту с требованием принять меры по расследованию инцидента.
https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830136728.html
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в мире, алексей мешков, франция, нормандия, россия, мид франции‎
В мире, Алексей Мешков, Франция, Нормандия, Россия, МИД Франции‎
14:49 11.11.2022 (обновлено: 14:50 11.11.2022)
 
Посол во Франции заявил об угрозах в адрес российских загранучреждений

Посол России Мешков заявил об угрозах в адрес российских загранучреждений во Франции

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Франции
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. В адрес российских загранучреждений во Франции поступают угрозы, заявил в пятницу посол России в Париже Алексей Мешков.
Посол РФ в пятницу принял участие в церемонии возложения венка к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, которые воевали во Франции в ходе Первой мировой войны.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Сотрудникам посольства России в США поступают угрозы, заявил посол Антонов
"Периодически поступают угрозы. Нам приходится быть начеку", - сказал посол после церемонии журналистам, отвечая на вопрос о том, угрожают ли российским загранучреждениям во Франции.
Ранее Мешков в интервью РИА Новости сообщил о случаях дискриминации в отношении российских граждан во Франции. Так, 22 августа порядка 70 россиян, проживающих во Франции, подали жалобу в прокуратуру за дискриминацию по национальному признаку. Кроме того, по словам дипломата, французские банки намекали россиянам, проживающим во Франции, на отказ от гражданства РФ ради сохранения счетов. Также поступали жалобы и в неадекватном отношении к детям в школах.
В конце октября проживающая во Франции россиянка по имени Анастасия рассказала РИА Новости, что компания украинцев напала на ее семью во время отдыха в Нормандии. После словесной перепалки один из мужчин ударил ее отца, тот получил сильный ушиб носа. Приехавшая на место полиция отказалась задержать основного дебошира. После этого посольство России в Париже направило в МИД Франции официальную ноту с требованием принять меры по расследованию инцидента.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 14:02
Посол России в Париже заявил о жесткой антироссийской позиции Франции
 
В миреАлексей МешковФранцияНормандияРоссияМИД Франции‎
 
 
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