https://ria.ru/20221111/forum-1830722293.html

На форуме "Команда Югры" предложили более 60 проектов развития региона

На форуме "Команда Югры" предложили более 60 проектов развития региона - РИА Новости, 11.11.2022

На форуме "Команда Югры" предложили более 60 проектов развития региона

Более 60 идей развития Ханты-Мансийского автономного округа было предложено участниками сессии-форума "Команда Югры", лучшие из них будут включены в рабочий... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:27

2022-11-11T11:27

2022-11-11T11:27

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Более 60 идей развития Ханты-Мансийского автономного округа было предложено участниками сессии-форума "Команда Югры", лучшие из них будут включены в рабочий план правительства, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи региона.Стратегическая сессия-форум "Команда Югры" прошла в Ханты-Мансийске после ежегодного отчета о предварительных результатах деятельности правительства автономного округа за 2022 год, инвестиционного послания и обращения губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям, депутатам, представителям общественности. В форуме участвовали депутаты окружной думы, руководители органов исполнительной власти, главы муниципалитетов, руководители крупных предприятий, представители общественных организаций и творческой интеллигенции."В работе над проектами приняли участие более 400 человек, предложено 63 идеи. Проведем их глубокую проработку, лучшие идеи будут включены в рабочий план правительства, дорожную карту реализации Стратегии социально-экономического развития Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Югры Алексея Охлопкова.В ходе сессии участники разделились на несколько групп и работали на четырех параллельных площадках. Так, на площадке "Качество жизни" обсуждались вопросы доступности образования, учреждений культуры, массового спорта, качества оказания медпомощи. На площадке "Научное и цифровое развитие" речь шла о цифровизации экономики Югры, развитии информационного общества. Участники площадки "Комфортная среда" рассмотрели вопросы благоустройства и качества дорог, а центральной темой площадки "Инвестиционная стратегия Югры" стало привлечение инвестиций и развития экономики.Отмечается, что все предложения участников сессии будут изучены коллегами из профильных департаментов правительств, после чего из них будет составлен каталог проектов и мероприятий, направленных на достижение стратегических целей Югры.

https://ria.ru/20221110/yugra-1830558613.html

https://ria.ru/20221109/vzaimopomosch-1830248061.html

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наталья комарова, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, жкх