https://ria.ru/20221111/filippiny-1830588444.html

Филиппины объявили о запуске новой туристической программы

Филиппины объявили о запуске новой туристической программы - РИА Новости, 11.11.2022

Филиппины объявили о запуске новой туристической программы

Филиппины запустят новую туристическую программу Philippine Experience: Culture, Heritage, and Arts Caravans к 2023 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T10:03

2022-11-11T10:03

2022-11-11T11:08

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Филиппины запустят новую туристическую программу Philippine Experience: Culture, Heritage, and Arts Caravans к 2023 году, сообщает пресс-служба представительства Департамента по туризму Филиппин в России и СНГ."Филиппины открывают новую эру туризма, – заявила министр туризма Кристина Гарсия Фраско. – Совместное управление станет залогом успеха наших стремлений к устойчивой, инклюзивной и гибкой индустрии путешествий. Вместе мы превратим Филиппины в центр туризма в Азии".Главная идея проекта заключается в обеспечении гибкости в выборе развлечений и форматов размещения. Например, путешественники смогут стать частью сообщества и по-настоящему погрузиться в местную культуру.По словам министра туризма, проект направлен на выравнивание возможностей в регионах страны, разнообразие предложений в сфере культурного туризма, сохранение наследия и художественных ресурсов.Сейчас добраться из Москвы до Манилы можно на рейсах авиакомпаний Emirates, Turkish Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways и Gulf Air с пересадкой. Стоимость билетов стартует от 74 тысяч рублей с человека в одну сторону. Примерно столько же — от 80 тысяч рублей — стоят туры на Филиппины на 10-11 ночей (перелет не включен).

https://ria.ru/20221031/filippiny-1828030505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, филиппины, азия, новости - туризм, туристы, отдых на море, куда можно лететь