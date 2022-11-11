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В Киевской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 11.11.2022
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В Киевской области ввели экстренные отключения света
В Киевской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 11.11.2022
В Киевской области ввели экстренные отключения света
Энергохолдинг ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Киевской области. РИА Новости, 11.11.2022
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специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
украина
вооруженные силы рф
дтэк
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Энергохолдинг ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Киевской области."По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киевской области вводятся экстренные отключения света. Стабилизационные графики на данный момент не действуют", - говорится в сообщении компании в соцсети Facebook*.Ранее генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко заявил, что экстренные отключения света широко применяются в Киеве из-за новых повреждений в энергосистеме Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
киевская область
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в мире, киевская область, украина, вооруженные силы рф, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, Вооруженные силы РФ, ДТЭК
11:11 11.11.2022
 
В Киевской области ввели экстренные отключения света

Холдинг ДТЭК сообщил о введении в Киевской области экстренных отключений электроэнергии

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Энергохолдинг ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Киевской области.
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киевской области вводятся экстренные отключения света. Стабилизационные графики на данный момент не действуют", - говорится в сообщении компании в соцсети Facebook*.
Ранее генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко заявил, что экстренные отключения света широко применяются в Киеве из-за новых повреждений в энергосистеме Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьУкраинаВооруженные силы РФДТЭК
 
 
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