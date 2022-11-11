https://ria.ru/20221111/elektrichestvo-1830715314.html

В Киевской области ввели экстренные отключения света

В Киевской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 11.11.2022

В Киевской области ввели экстренные отключения света

Энергохолдинг ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Киевской области. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:11

2022-11-11T11:11

2022-11-11T11:11

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

украина

вооруженные силы рф

дтэк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Энергохолдинг ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Киевской области."По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киевской области вводятся экстренные отключения света. Стабилизационные графики на данный момент не действуют", - говорится в сообщении компании в соцсети Facebook*.Ранее генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко заявил, что экстренные отключения света широко применяются в Киеве из-за новых повреждений в энергосистеме Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

киевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киевская область, украина, вооруженные силы рф, дтэк