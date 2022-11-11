https://ria.ru/20221111/elektrichestvo-1830715314.html
В Киевской области ввели экстренные отключения света
В Киевской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 11.11.2022
В Киевской области ввели экстренные отключения света
Энергохолдинг ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Киевской области. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:11
2022-11-11T11:11
2022-11-11T11:11
специальная военная операция на украине
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украина
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дтэк
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Энергохолдинг ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Киевской области."По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киевской области вводятся экстренные отключения света. Стабилизационные графики на данный момент не действуют", - говорится в сообщении компании в соцсети Facebook*.Ранее генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко заявил, что экстренные отключения света широко применяются в Киеве из-за новых повреждений в энергосистеме Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, украина, вооруженные силы рф, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, Вооруженные силы РФ, ДТЭК
В Киевской области ввели экстренные отключения света
Холдинг ДТЭК сообщил о введении в Киевской области экстренных отключений электроэнергии
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Энергохолдинг ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Киевской области.
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киевской области вводятся экстренные отключения света. Стабилизационные графики на данный момент не действуют", - говорится в сообщении компании в соцсети Facebook*.
Ранее генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко заявил, что экстренные отключения света широко применяются в Киеве
из-за новых повреждений в энергосистеме Украины
.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская