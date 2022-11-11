https://ria.ru/20221111/dtp-1830917561.html

В Москве автомобиль врезался в фасад жилого дома

В Москве автомобиль врезался в фасад жилого дома - РИА Новости, 11.11.2022

В Москве автомобиль врезался в фасад жилого дома

Легковой автомобиль врезался в фасад жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:48

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в фасад жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Олонецкой улице, дом 4 легковой автомобиль не справился с управлением и врезался в фасад жилого дома. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение в районе происшествия не затруднено.

https://ria.ru/20221111/kacheli-1830882883.html

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происшествия, москва, дтп, авто, россия