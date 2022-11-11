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В Москве автомобиль врезался в фасад жилого дома - РИА Новости, 11.11.2022
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В Москве автомобиль врезался в фасад жилого дома
В Москве автомобиль врезался в фасад жилого дома - РИА Новости, 11.11.2022
В Москве автомобиль врезался в фасад жилого дома
Легковой автомобиль врезался в фасад жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:48
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происшествия
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дтп
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в фасад жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Олонецкой улице, дом 4 легковой автомобиль не справился с управлением и врезался в фасад жилого дома. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение в районе происшествия не затруднено.
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происшествия, москва, дтп, авто, россия
Происшествия, Москва, ДТП, Авто, Россия
17:48 11.11.2022 (обновлено: 17:49 11.11.2022)
 
В Москве автомобиль врезался в фасад жилого дома

Легковой автомобиль врезался в фасад жилого дома на северо-востоке Москвы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в фасад жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Олонецкой улице, дом 4 легковой автомобиль не справился с управлением и врезался в фасад жилого дома. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в районе происшествия не затруднено.
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