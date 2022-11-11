https://ria.ru/20221111/dtp-1830790838.html
В Подмосковье пьяный водитель микроавтобуса насмерть задавил пешехода
В Подмосковье пьяный водитель микроавтобуса насмерть задавил пешехода - РИА Новости, 11.11.2022
В Подмосковье пьяный водитель микроавтобуса насмерть задавил пешехода
Водитель микроавтобуса, предварительно, в состоянии алкогольного опьянения насмерть задавил женщину и сбежал с места происшествия в подмосковном Дмитрове,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:09
2022-11-11T14:09
2022-11-11T14:09
происшествия
авто
татьяна петрова
дмитров
россия
московская область (подмосковье)
дтп
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Водитель микроавтобуса, предварительно, в состоянии алкогольного опьянения насмерть задавил женщину и сбежал с места происшествия в подмосковном Дмитрове, подозреваемого поймали и завели на него уголовное дело, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.По ее словам, авария произошла в пятницу в районе 7 утра на улице Маркова подмосковного Дмитрова. По предварительным данным, нетрезвый водитель микроавтобуса Peugeot сбил женщину 1975 года рождения, которая находилась на "пешеходной зоне". Женщина погибла на месте, а водитель сбежал.Вскоре полицейские поймали мужчину, им оказался житель Ростовской области 1975 года рождения."В отношении водителя автомобиля, совершившего ДТП, в результате которого погибла женщина, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - сказала Петрова.
https://ria.ru/20221111/dtp-1830754174.html
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происшествия, авто, татьяна петрова, дмитров, россия, московская область (подмосковье), дтп
Происшествия, Авто, Татьяна Петрова, Дмитров, Россия, Московская область (Подмосковье), ДТП
В Подмосковье пьяный водитель микроавтобуса насмерть задавил пешехода
В подмосковном Дмитрове пьяный водитель насмерть задавил женщину и сбежал с места ДТП