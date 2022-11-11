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Суд оставил под стражей агента СБУ, готовившего диверсию в Крыму - РИА Новости, 11.11.2022
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Суд оставил под стражей агента СБУ, готовившего диверсию в Крыму
Суд оставил под стражей агента СБУ, готовившего диверсию в Крыму - РИА Новости, 11.11.2022
Суд оставил под стражей агента СБУ, готовившего диверсию в Крыму
Обвиняемый в попытке совершения диверсии на ЛЭП в Крыму оставлен под стражей, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:50
2022-11-11T14:50
происшествия
россия
украина
республика крым
симферополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Обвиняемый в попытке совершения диверсии на ЛЭП в Крыму оставлен под стражей, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики."Верховный суд республики Крым оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в приготовлении к совершению диверсионного акта", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что, по данным органов предварительного расследования, обвиняемый пытался совершить диверсию - взрыв опор ЛЭП.ФСБ 2 ноября сообщала о предотвращении диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму. Был задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ, у него изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.Возбуждено дело по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" УК РФ. Киевский райсуд Симферополя арестовал диверсанта на два месяца.
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происшествия, россия, украина, республика крым, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Украина, Республика Крым, Симферополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
14:50 11.11.2022
 
Суд оставил под стражей агента СБУ, готовившего диверсию в Крыму

Суд оставил под стражей агента СБУ, пытавшегося взорвать линии электропередач в Крыму

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Обвиняемый в попытке совершения диверсии на ЛЭП в Крыму оставлен под стражей, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
"Верховный суд республики Крым оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в приготовлении к совершению диверсионного акта", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что, по данным органов предварительного расследования, обвиняемый пытался совершить диверсию - взрыв опор ЛЭП.
ФСБ 2 ноября сообщала о предотвращении диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму. Был задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ, у него изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.
Возбуждено дело по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" УК РФ. Киевский райсуд Симферополя арестовал диверсанта на два месяца.
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