https://ria.ru/20221111/diversiya-1830813256.html
Суд оставил под стражей агента СБУ, готовившего диверсию в Крыму
Суд оставил под стражей агента СБУ, готовившего диверсию в Крыму - РИА Новости, 11.11.2022
Суд оставил под стражей агента СБУ, готовившего диверсию в Крыму
Обвиняемый в попытке совершения диверсии на ЛЭП в Крыму оставлен под стражей, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:50
2022-11-11T14:50
2022-11-11T14:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Обвиняемый в попытке совершения диверсии на ЛЭП в Крыму оставлен под стражей, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики."Верховный суд республики Крым оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в приготовлении к совершению диверсионного акта", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что, по данным органов предварительного расследования, обвиняемый пытался совершить диверсию - взрыв опор ЛЭП.ФСБ 2 ноября сообщала о предотвращении диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму. Был задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ, у него изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.Возбуждено дело по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" УК РФ. Киевский райсуд Симферополя арестовал диверсанта на два месяца.
https://ria.ru/20221109/shpion-1830156504.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, украина, республика крым, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
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Суд оставил под стражей агента СБУ, готовившего диверсию в Крыму
Суд оставил под стражей агента СБУ, пытавшегося взорвать линии электропередач в Крыму