11:01 11.11.2022 (обновлено: 12:49 11.11.2022)
СМИ назвали причину, подрывающую решимость Лондона противостоять России
DM пишет, что сокращение армии подрывает решимость Британии противостоять России
© AP Photo / Sergei StepanovБританские военнослужащие во время учений в Эстонии
© AP Photo / Sergei Stepanov
Британские военнослужащие во время учений в Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ситуация в британских вооруженных силах может подорвать способность Лондона вкладываться в укрепление НАТО, пишет Daily Mail, ссылаясь на представителей Лейбористской партии.
"Лондону будет сложно выполнить свои обязательства перед альянсом из-за проблем с закупкой военного оборудования и сокращением численности британской армии. Экономический кризис увеличил издержки на оборону. Решимость Великобритании против России подрывается", — говорится в публикации.
"Теневой" министр обороны Джон Хили, на которого ссылается издание, называет причиной столь плачевного развития событий необдуманную отправку британского военного контингента в Эстонию и другие балтийские страны.
"План по развертыванию боевых кораблей Apache и транспортных вертолетов Chinook (которые Великобритания закупает у США. — Прим. ред.) в Эстонии ударит по нашей обороноспособности", — подчеркнул он.
Однако лейбористы выдвигают на первый план проблемы собственно оборонного комплекса, отмечает Daily Mail.
"Программа бронированных автомобилей Ajax стоимостью 5,5 миллиарда фунтов стерлингов отстает от графика на несколько лет. А планы по вводу в эксплуатацию нового разведывательного самолета E-7A Wedgetail были перенесены как минимум на 2024 год", — утверждает газета.
По мнению Хили, именно бездействие властей создает проблемы в военной сфере.
"У правительства нет никакого плана по сокращению издержек, в то время как британская армия сократится до 725 тысяч военнослужащих. Таких цифр не было с наполеоновских времен. Это может подорвать способность Великобритании вносить полноценный вклад в НАТО", — заключил он.
На фоне российской военной операции на Украине западные страны продолжают вооружать Киев. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.