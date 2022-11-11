https://ria.ru/20221111/bezopasnost-1830708723.html

СМИ назвали причину, подрывающую решимость Лондона противостоять России

СМИ назвали причину, подрывающую решимость Лондона противостоять России - РИА Новости, 11.11.2022

СМИ назвали причину, подрывающую решимость Лондона противостоять России

Ситуация в британских вооруженных силах может подорвать способность Лондона вкладываться в укрепление НАТО, пишет Daily Mail, ссылаясь на представителей... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:01

2022-11-11T11:01

2022-11-11T12:49

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ситуация в британских вооруженных силах может подорвать способность Лондона вкладываться в укрепление НАТО, пишет Daily Mail, ссылаясь на представителей Лейбористской партии."Теневой" министр обороны Джон Хили, на которого ссылается издание, называет причиной столь плачевного развития событий необдуманную отправку британского военного контингента в Эстонию и другие балтийские страны."План по развертыванию боевых кораблей Apache и транспортных вертолетов Chinook (которые Великобритания закупает у США. — Прим. ред.) в Эстонии ударит по нашей обороноспособности", — подчеркнул он.Однако лейбористы выдвигают на первый план проблемы собственно оборонного комплекса, отмечает Daily Mail."Программа бронированных автомобилей Ajax стоимостью 5,5 миллиарда фунтов стерлингов отстает от графика на несколько лет. А планы по вводу в эксплуатацию нового разведывательного самолета E-7A Wedgetail были перенесены как минимум на 2024 год", — утверждает газета.По мнению Хили, именно бездействие властей создает проблемы в военной сфере."У правительства нет никакого плана по сокращению издержек, в то время как британская армия сократится до 725 тысяч военнослужащих. Таких цифр не было с наполеоновских времен. Это может подорвать способность Великобритании вносить полноценный вклад в НАТО", — заключил он.На фоне российской военной операции на Украине западные страны продолжают вооружать Киев. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221111/orban-1830674997.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, великобритания, эстония, лондон, нато, украина, россия