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СМИ назвали причину, подрывающую решимость Лондона противостоять России - РИА Новости, 11.11.2022
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СМИ назвали причину, подрывающую решимость Лондона противостоять России
СМИ назвали причину, подрывающую решимость Лондона противостоять России - РИА Новости, 11.11.2022
СМИ назвали причину, подрывающую решимость Лондона противостоять России
Ситуация в британских вооруженных силах может подорвать способность Лондона вкладываться в укрепление НАТО, пишет Daily Mail, ссылаясь на представителей... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:01
2022-11-11T12:49
в мире
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ситуация в британских вооруженных силах может подорвать способность Лондона вкладываться в укрепление НАТО, пишет Daily Mail, ссылаясь на представителей Лейбористской партии."Теневой" министр обороны Джон Хили, на которого ссылается издание, называет причиной столь плачевного развития событий необдуманную отправку британского военного контингента в Эстонию и другие балтийские страны."План по развертыванию боевых кораблей Apache и транспортных вертолетов Chinook (которые Великобритания закупает у США. — Прим. ред.) в Эстонии ударит по нашей обороноспособности", — подчеркнул он.Однако лейбористы выдвигают на первый план проблемы собственно оборонного комплекса, отмечает Daily Mail."Программа бронированных автомобилей Ajax стоимостью 5,5 миллиарда фунтов стерлингов отстает от графика на несколько лет. А планы по вводу в эксплуатацию нового разведывательного самолета E-7A Wedgetail были перенесены как минимум на 2024 год", — утверждает газета.По мнению Хили, именно бездействие властей создает проблемы в военной сфере."У правительства нет никакого плана по сокращению издержек, в то время как британская армия сократится до 725 тысяч военнослужащих. Таких цифр не было с наполеоновских времен. Это может подорвать способность Великобритании вносить полноценный вклад в НАТО", — заключил он.На фоне российской военной операции на Украине западные страны продолжают вооружать Киев. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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в мире, великобритания, эстония, лондон, нато, украина, россия
В мире, Великобритания, Эстония, Лондон, НАТО, Украина, Россия
11:01 11.11.2022 (обновлено: 12:49 11.11.2022)
 
СМИ назвали причину, подрывающую решимость Лондона противостоять России

DM пишет, что сокращение армии подрывает решимость Британии противостоять России

© AP Photo / Sergei StepanovБританские военнослужащие во время учений в Эстонии
Британские военнослужащие во время учений в Эстонии - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Sergei Stepanov
Британские военнослужащие во время учений в Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ситуация в британских вооруженных силах может подорвать способность Лондона вкладываться в укрепление НАТО, пишет Daily Mail, ссылаясь на представителей Лейбористской партии.

"Лондону будет сложно выполнить свои обязательства перед альянсом из-за проблем с закупкой военного оборудования и сокращением численности британской армии. Экономический кризис увеличил издержки на оборону. Решимость Великобритании против России подрывается", — говорится в публикации.

"Теневой" министр обороны Джон Хили, на которого ссылается издание, называет причиной столь плачевного развития событий необдуманную отправку британского военного контингента в Эстонию и другие балтийские страны.
"План по развертыванию боевых кораблей Apache и транспортных вертолетов Chinook (которые Великобритания закупает у США. — Прим. ред.) в Эстонии ударит по нашей обороноспособности", — подчеркнул он.
Однако лейбористы выдвигают на первый план проблемы собственно оборонного комплекса, отмечает Daily Mail.
"Программа бронированных автомобилей Ajax стоимостью 5,5 миллиарда фунтов стерлингов отстает от графика на несколько лет. А планы по вводу в эксплуатацию нового разведывательного самолета E-7A Wedgetail были перенесены как минимум на 2024 год", — утверждает газета.
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По мнению Хили, именно бездействие властей создает проблемы в военной сфере.
"У правительства нет никакого плана по сокращению издержек, в то время как британская армия сократится до 725 тысяч военнослужащих. Таких цифр не было с наполеоновских времен. Это может подорвать способность Великобритании вносить полноценный вклад в НАТО", — заключил он.
На фоне российской военной операции на Украине западные страны продолжают вооружать Киев. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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