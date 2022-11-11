https://ria.ru/20221111/benzovoz-1830930268.html
Бензовоз в Раменском загорелся из-за хлопка во время слива топлива
Бензовоз в Раменском загорелся из-за хлопка во время слива топлива - РИА Новости, 11.11.2022
Бензовоз в Раменском загорелся из-за хлопка во время слива топлива
Бензовоз в подмосковном Раменском загорелся из-за хлопка во время слива топлива, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:21
2022-11-11T18:21
2022-11-11T18:21
происшествия
раменское
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бензовоз в подмосковном Раменском загорелся из-за хлопка во время слива топлива, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар в трех ангарах в подмосковном Раменском удалось полностью ликвидировать, по уточненным данным, на открытой площадке сгорели четыре грузовые автомашины и бензовоз."Одиннадцатого ноября в Раменском городском округе в экстренные службы поступила информация о том, что во время слива топлива по предварительный информации произошел хлопок и последующее возгорание бензовоза", - говорится в сообщении.В настоящее время уточняется число пострадавших и все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20221110/pozhar-1830388058.html
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происшествия, раменское
Бензовоз в Раменском загорелся из-за хлопка во время слива топлива
СК: бензовоз в подмосковном Раменском загорелся из-за хлопка во время слива топлива