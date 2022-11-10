https://ria.ru/20221110/zhivolovushki-1830806456.html

Специалисты расставят ловушки на лису на территории детсада в Москве

Специалисты расставят ловушки на лису на территории детсада в Москве - РИА Новости, 11.11.2022

Специалисты расставят ловушки на лису на территории детсада в Москве

Лису, забежавшую на территорию детского сада в Москве, поймать не удалось, ночью специалисты расставят ловушки на территории учреждения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-10T18:45

2022-11-10T18:45

2022-11-11T14:57

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей бурмистров

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лису, забежавшую на территорию детского сада в Москве, поймать не удалось, ночью специалисты расставят ловушки на территории учреждения, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что лиса забежала в детский сад на Цимлянской улице в Москве. Животное изучило территорию учреждения и убежало, но через какое-то время снова вернулось. Отмечалось, что лиса выглядела больной. Работники детского сада закрыли детей в здании, а затем вызвали спасателей. Животное поймать пока не удалось.Также он отметил, что это не единственный случай захода лис на территорию образовательных учреждений, так как в Москве лисы обитают повсеместно. Они часто забегают в близлежащие к природным массивам дворы в поисках еды.

https://ria.ru/20220324/lisy-1780081140.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, сергей бурмистров, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы