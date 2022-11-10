https://ria.ru/20221110/zhivolovushki-1830806456.html
Специалисты расставят ловушки на лису на территории детсада в Москве
Специалисты расставят ловушки на лису на территории детсада в Москве - РИА Новости, 11.11.2022
Специалисты расставят ловушки на лису на территории детсада в Москве
Лису, забежавшую на территорию детского сада в Москве, поймать не удалось, ночью специалисты расставят ловушки на территории учреждения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-10T18:45
2022-11-10T18:45
2022-11-11T14:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей бурмистров
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лису, забежавшую на территорию детского сада в Москве, поймать не удалось, ночью специалисты расставят ловушки на территории учреждения, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что лиса забежала в детский сад на Цимлянской улице в Москве. Животное изучило территорию учреждения и убежало, но через какое-то время снова вернулось. Отмечалось, что лиса выглядела больной. Работники детского сада закрыли детей в здании, а затем вызвали спасателей. Животное поймать пока не удалось.Также он отметил, что это не единственный случай захода лис на территорию образовательных учреждений, так как в Москве лисы обитают повсеместно. Они часто забегают в близлежащие к природным массивам дворы в поисках еды.
https://ria.ru/20220324/lisy-1780081140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей бурмистров, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Бурмистров, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы