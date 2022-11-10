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Специалисты расставят ловушки на лису на территории детсада в Москве - РИА Новости, 11.11.2022
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Специалисты расставят ловушки на лису на территории детсада в Москве
Специалисты расставят ловушки на лису на территории детсада в Москве - РИА Новости, 11.11.2022
Специалисты расставят ловушки на лису на территории детсада в Москве
Лису, забежавшую на территорию детского сада в Москве, поймать не удалось, ночью специалисты расставят ловушки на территории учреждения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-10T18:45
2022-11-11T14:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей бурмистров
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лису, забежавшую на территорию детского сада в Москве, поймать не удалось, ночью специалисты расставят ловушки на территории учреждения, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что лиса забежала в детский сад на Цимлянской улице в Москве. Животное изучило территорию учреждения и убежало, но через какое-то время снова вернулось. Отмечалось, что лиса выглядела больной. Работники детского сада закрыли детей в здании, а затем вызвали спасателей. Животное поймать пока не удалось.Также он отметил, что это не единственный случай захода лис на территорию образовательных учреждений, так как в Москве лисы обитают повсеместно. Они часто забегают в близлежащие к природным массивам дворы в поисках еды.
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москва, сергей бурмистров, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Бурмистров, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
18:45 10.11.2022 (обновлено: 14:57 11.11.2022)
 

Специалисты расставят ловушки на лису на территории детсада в Москве

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкЛиса
Лиса - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Лиса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лису, забежавшую на территорию детского сада в Москве, поймать не удалось, ночью специалисты расставят ловушки на территории учреждения, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что лиса забежала в детский сад на Цимлянской улице в Москве. Животное изучило территорию учреждения и убежало, но через какое-то время снова вернулось. Отмечалось, что лиса выглядела больной. Работники детского сада закрыли детей в здании, а затем вызвали спасателей. Животное поймать пока не удалось.
"Наша подведомственная организация сегодня на ночь там поставит живоловушки. Посмотрим, что получится. Ну скорее всего, если там ее пытались поймать, она оттуда уже давно переместилась и вряд ли вернется. Если там до этого ее не наблюдали нигде", - рассказал Бурмистров.
Также он отметил, что это не единственный случай захода лис на территорию образовательных учреждений, так как в Москве лисы обитают повсеместно. Они часто забегают в близлежащие к природным массивам дворы в поисках еды.
Дикая лиса - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 15:40Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей БурмистровДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
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