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Белый дом: США не видят готовности России к диалогу по обмену заключенными

Белый дом: США не видят готовности России к диалогу по обмену заключенными - РИА Новости, 10.11.2022

Белый дом: США не видят готовности России к диалогу по обмену заключенными

Президент США Джо Байден напрямую вовлечен в работу по освобождению осужденных в РФ американских граждан, контакты с Москвой ведутся "на очень высоком уровне",... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T21:18

2022-11-10T21:18

2022-11-10T21:34

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бриттни грайнер

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден напрямую вовлечен в работу по освобождению осужденных в РФ американских граждан, контакты с Москвой ведутся "на очень высоком уровне", заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Советник американского президента напомнил, что США выдвинули "существенное предложение", которое, по мнению Вашингтона, поспособствовало бы освобождению осужденной в РФ баскетболистки Бриттни Грайнер, а также другого американского гражданина - Пола Уилана."До сих пор Россия не продемонстрировала стремления вести переговоры на основании такого предложения. Вместе с тем, как заявил вчера президент Байден, мы надеемся на возобновление диалога и нахождение способа разрешения данных вопросов", - указал чиновник Белого дома.

https://ria.ru/20221110/g20-1830625370.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, сша, вашингтон (штат), цены на нефть, джо байден, джейк салливан, бриттни грайнер, москва