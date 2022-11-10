21:18 10.11.2022 (обновлено: 21:34 10.11.2022)
Белый дом: США не видят готовности России к диалогу по обмену заключенными
Белый дом: США рассчитывают на возобновление диалога по обмену заключенными
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден напрямую вовлечен в работу по освобождению осужденных в РФ американских граждан, контакты с Москвой ведутся "на очень высоком уровне", заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Все, что я могу сказать: президент Байден лично вовлечен в этот процесс, я лично вовлечен в него. Мы проводим контакты с российской стороной на очень высоком уровне", - сказал Салливан в ходе спецбрифинга.
Советник американского президента напомнил, что США выдвинули "существенное предложение", которое, по мнению Вашингтона, поспособствовало бы освобождению осужденной в РФ баскетболистки Бриттни Грайнер, а также другого американского гражданина - Пола Уилана.
"До сих пор Россия не продемонстрировала стремления вести переговоры на основании такого предложения. Вместе с тем, как заявил вчера президент Байден, мы надеемся на возобновление диалога и нахождение способа разрешения данных вопросов", - указал чиновник Белого дома.