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Белый дом: США не видят готовности России к диалогу по обмену заключенными - РИА Новости, 10.11.2022
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Белый дом: США не видят готовности России к диалогу по обмену заключенными
Белый дом: США не видят готовности России к диалогу по обмену заключенными - РИА Новости, 10.11.2022
Белый дом: США не видят готовности России к диалогу по обмену заключенными
Президент США Джо Байден напрямую вовлечен в работу по освобождению осужденных в РФ американских граждан, контакты с Москвой ведутся "на очень высоком уровне",... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T21:18
2022-11-10T21:34
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
цены на нефть
джо байден
джейк салливан
бриттни грайнер
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден напрямую вовлечен в работу по освобождению осужденных в РФ американских граждан, контакты с Москвой ведутся "на очень высоком уровне", заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Советник американского президента напомнил, что США выдвинули "существенное предложение", которое, по мнению Вашингтона, поспособствовало бы освобождению осужденной в РФ баскетболистки Бриттни Грайнер, а также другого американского гражданина - Пола Уилана."До сих пор Россия не продемонстрировала стремления вести переговоры на основании такого предложения. Вместе с тем, как заявил вчера президент Байден, мы надеемся на возобновление диалога и нахождение способа разрешения данных вопросов", - указал чиновник Белого дома.
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), цены на нефть, джо байден, джейк салливан, бриттни грайнер, москва
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Цены на нефть, Джо Байден, Джейк Салливан, Бриттни Грайнер, Москва
21:18 10.11.2022 (обновлено: 21:34 10.11.2022)
 
Белый дом: США не видят готовности России к диалогу по обмену заключенными

Белый дом: США рассчитывают на возобновление диалога по обмену заключенными

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден напрямую вовлечен в работу по освобождению осужденных в РФ американских граждан, контакты с Москвой ведутся "на очень высоком уровне", заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Все, что я могу сказать: президент Байден лично вовлечен в этот процесс, я лично вовлечен в него. Мы проводим контакты с российской стороной на очень высоком уровне", - сказал Салливан в ходе спецбрифинга.
Советник американского президента напомнил, что США выдвинули "существенное предложение", которое, по мнению Вашингтона, поспособствовало бы освобождению осужденной в РФ баскетболистки Бриттни Грайнер, а также другого американского гражданина - Пола Уилана.
"До сих пор Россия не продемонстрировала стремления вести переговоры на основании такого предложения. Вместе с тем, как заявил вчера президент Байден, мы надеемся на возобновление диалога и нахождение способа разрешения данных вопросов", - указал чиновник Белого дома.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Цены на нефтьДжо БайденДжейк СалливанБриттни ГрайнерМосква
 
 
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