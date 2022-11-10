https://ria.ru/20221110/zabastovki-1830473548.html
Глава британского профсоюза пообещал новые забастовки железнодорожников
Глава британского профсоюза пообещал новые забастовки железнодорожников - РИА Новости, 10.11.2022
Глава британского профсоюза пообещал новые забастовки железнодорожников
Глава железнодорожного, морского и транспортного профсоюза Великобритании (RMT) Мик Лич пообещал новые забастовки железнодорожных работников по стране, если... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:09
2022-11-10T13:09
2022-11-10T13:09
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава железнодорожного, морского и транспортного профсоюза Великобритании (RMT) Мик Лич пообещал новые забастовки железнодорожных работников по стране, если руководства транспортных операторов не выполнят требования бастующих, сообщает газета Evening Standard."Я надеюсь, что (забастовок не будет)… , но если за столом переговоров с руководством не будет прогресса по этим вопросам, и они продолжат атаки на наши пенсии, рабочие места и контракты, то ответ будет "да", - приводит издание ответ Лича на вопрос о будущих забастовках.В четверг в Великобритании проходит забастовка работников лондонского метро, из-за чего работа метрополитена британской столицы сильно нарушена. В связи с этим транспортный оператор Лондона Transport for London (TfL) призвал пассажиров избегать поездок на метро. По сообщениям местных СМИ, в разных частях Лондона наблюдаются транспортные заторы, большие очереди на автобусы, а несколько работающих станций метро крайне перегружены.Профсоюз RMT объявил о проведении забастовки в лондонском метро после появления сообщений о планах TfL сократить рабочие места и свои обязательства по выплате пенсий сотрудникам, при этом сама компания отрицает принятие такого решения.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%. Центробанк прогнозирует ускорение годовой инфляции в четвертом квартале этого года до 11%, а в ближайшем будущем рост цен будет превышать 10%.
https://ria.ru/20221109/besporyadki-1830233162.html
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в мире, великобритания, лондон, россия
В мире, Великобритания, Лондон, Россия
Глава британского профсоюза пообещал новые забастовки железнодорожников
Глава британского профсоюза Лич анонсировал новые забастовки железнодорожников
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава железнодорожного, морского и транспортного профсоюза Великобритании (RMT) Мик Лич пообещал новые забастовки железнодорожных работников по стране, если руководства транспортных операторов не выполнят требования бастующих, сообщает газета Evening Standard.
"Я надеюсь, что (забастовок не будет)… , но если за столом переговоров с руководством не будет прогресса по этим вопросам, и они продолжат атаки на наши пенсии, рабочие места и контракты, то ответ будет "да", - приводит издание ответ Лича на вопрос о будущих забастовках.
В четверг в Великобритании
проходит забастовка работников лондонского метро, из-за чего работа метрополитена британской столицы сильно нарушена. В связи с этим транспортный оператор Лондона
Transport for London (TfL) призвал пассажиров избегать поездок на метро. По сообщениям местных СМИ, в разных частях Лондона наблюдаются транспортные заторы, большие очереди на автобусы, а несколько работающих станций метро крайне перегружены.
Профсоюз RMT объявил о проведении забастовки в лондонском метро после появления сообщений о планах TfL сократить рабочие места и свои обязательства по выплате пенсий сотрудникам, при этом сама компания отрицает принятие такого решения.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.
После начала спецоперации РФ
на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
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. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%. Центробанк прогнозирует ускорение годовой инфляции в четвертом квартале этого года до 11%, а в ближайшем будущем рост цен будет превышать 10%.