https://ria.ru/20221110/zabastovki-1830473548.html

Глава британского профсоюза пообещал новые забастовки железнодорожников

Глава британского профсоюза пообещал новые забастовки железнодорожников - РИА Новости, 10.11.2022

Глава британского профсоюза пообещал новые забастовки железнодорожников

Глава железнодорожного, морского и транспортного профсоюза Великобритании (RMT) Мик Лич пообещал новые забастовки железнодорожных работников по стране, если... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:09

2022-11-10T13:09

2022-11-10T13:09

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава железнодорожного, морского и транспортного профсоюза Великобритании (RMT) Мик Лич пообещал новые забастовки железнодорожных работников по стране, если руководства транспортных операторов не выполнят требования бастующих, сообщает газета Evening Standard."Я надеюсь, что (забастовок не будет)… , но если за столом переговоров с руководством не будет прогресса по этим вопросам, и они продолжат атаки на наши пенсии, рабочие места и контракты, то ответ будет "да", - приводит издание ответ Лича на вопрос о будущих забастовках.В четверг в Великобритании проходит забастовка работников лондонского метро, из-за чего работа метрополитена британской столицы сильно нарушена. В связи с этим транспортный оператор Лондона Transport for London (TfL) призвал пассажиров избегать поездок на метро. По сообщениям местных СМИ, в разных частях Лондона наблюдаются транспортные заторы, большие очереди на автобусы, а несколько работающих станций метро крайне перегружены.Профсоюз RMT объявил о проведении забастовки в лондонском метро после появления сообщений о планах TfL сократить рабочие места и свои обязательства по выплате пенсий сотрудникам, при этом сама компания отрицает принятие такого решения.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%. Центробанк прогнозирует ускорение годовой инфляции в четвертом квартале этого года до 11%, а в ближайшем будущем рост цен будет превышать 10%.

https://ria.ru/20221109/besporyadki-1830233162.html

https://ria.ru/20221107/zabastovka-1829805235.html

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